Miércoles, 22 de octubre de 2025
Donald Trump

"Él es un matón y es un hombre malo... y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país": Trump cuestionó duramente de nuevo a Petro

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Donald Trump / FOTO: EFE
El presidente estadounidense dijo además que interrumpió toda financiación a Colombia y que el mandatario colombiano es un "maleante".

El presidente estadounidense, Donald Trump, se volvió a referir de manera vehemente contra su homólogo colombiano Gustavo Petro. Durante una conferencia en la Casa Blanca, el magnate tildó a Petro de ser “un matón” y un fabricante de drogas.

Él es un matón y es un hombre malo, y ha perjudicado mucho a su país. Les está yendo muy mal en Colombia. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México, y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país; él ha convertido a su país en una trampa mortal”, dijo Trump.

Frente a estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro respondió por medio de su cuenta de X y aseguró que se defenderá judicialmente ante las calumnias que, según el mandatario, le ha lanzado Trump.

De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, escribió.

“Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, concluyó Petro.

Trump también lanzó una dura advertencia contra los narcotraficantes que traten de mover su mercancía ilícita por tierra.

El mandatario republicano aseguró que está listo para golpear "muy duro" a los narcotraficantes vía terrestre tras una serie de ataques letales contra presuntas narcolanchas en el Caribe y, más recientemente, en el Pacífico.

Trump profirió sus palabras ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca en donde, además, añadió que su Gobierno dará explicaciones al Congreso antes de proceder con estos ataques por tierra.

