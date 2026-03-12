El FBI investigará el ataque a una sinagoga en Michigan como un "acto de violencia" contra la comunidad judía

La Oficina Federal de Investigación (FBI) aseguró este jueves que el ataque contra una sinagoga en Michagan será investigado como "acto violento" contra los judíos.

Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Detroit, afirmó en rueda de prensa que el incidente será investigado "como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía".

Además, también describió el ataque como "profundamente perturbador" y "trágico", mientras que la fiscal general del estado, Dana Nessel, aseveró que lo que la comunidad sufrió este jueves fue un "acto terrorista doméstico".

Por esto, Nessel expresó su preocupación ante el crecimiento del antisemitismo en Estados Unidos y señaló que este incidente puede generar que la gente tenga miedo de ir a las sinagogas o a otros espacios judíos.

El sospechoso murió este jueves tras atacar una sinagoga en las afueras de Detroit, Michigan, según informaron las autoridades locales.

El ataque ocurre justo cuando las fuerzas de seguridad del país están en alerta máxima desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente.

El individuo, no identificado, estrelló una camioneta contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, informó a periodistas el alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard.

El atacante estrelló el vehículo contra las puertas del templo, lo que provocó un incendio y desencadenó un fuerte operativo de las autoridades.

Bouchard indicó que el personal de seguridad "lo vio y se enfrentó con él a tiro", pero que "no podemos decir en este punto qué lo mató, pero el personal de seguridad sí se enfrentó al sospechoso con disparos".

El alguacil también dijo que el atacante parecía estar solo en el vehículo y que perros policías verificaron si la camioneta que usó tenía explosivos.

Un miembro de seguridad del templo fue herido por el vehículo y fue trasladado a un hospital, agregó el jefe policial.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque. "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz", dijo Whitmer.