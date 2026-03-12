NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
FBI

El FBI investigará el ataque a una sinagoga en Michigan como un "acto de violencia" contra la comunidad judía

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataque a una sinagoga en Michigan | Foto: AFP
Ataque a una sinagoga en Michigan | Foto: AFP
El sospechoso, no identificado, murió tras atacar una sinagoga en las afueras de Detroit, Michigan, según informaron las autoridades locales.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) aseguró este jueves que el ataque contra una sinagoga en Michagan será investigado como "acto violento" contra los judíos.

Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Detroit, afirmó en rueda de prensa que el incidente será investigado "como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía".

Además, también describió el ataque como "profundamente perturbador" y "trágico", mientras que la fiscal general del estado, Dana Nessel, aseveró que lo que la comunidad sufrió este jueves fue un "acto terrorista doméstico".

Por esto, Nessel expresó su preocupación ante el crecimiento del antisemitismo en Estados Unidos y señaló que este incidente puede generar que la gente tenga miedo de ir a las sinagogas o a otros espacios judíos.

El sospechoso murió este jueves tras atacar una sinagoga en las afueras de Detroit, Michigan, según informaron las autoridades locales.

El ataque ocurre justo cuando las fuerzas de seguridad del país están en alerta máxima desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente.

o

El individuo, no identificado, estrelló una camioneta contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, informó a periodistas el alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard.

El atacante estrelló el vehículo contra las puertas del templo, lo que provocó un incendio y desencadenó un fuerte operativo de las autoridades.

Bouchard indicó que el personal de seguridad "lo vio y se enfrentó con él a tiro", pero que "no podemos decir en este punto qué lo mató, pero el personal de seguridad sí se enfrentó al sospechoso con disparos".

El alguacil también dijo que el atacante parecía estar solo en el vehículo y que perros policías verificaron si la camioneta que usó tenía explosivos.

Un miembro de seguridad del templo fue herido por el vehículo y fue trasladado a un hospital, agregó el jefe policial.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque. "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz", dijo Whitmer.

Temas relacionados:

FBI

Michigan

Ataque

Judíos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Del baile a la locura: según el diario ABC, Maduro pasa las noches en su celda gritando que es el presidente de Venezuela y que está secuestrado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trabajadores, pensionados, estudiantes y familiares de presos políticos protestan en Caracas por salario mínimo y las liberaciones: "el régimen sigue burlándose"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Régimen venezolano

"A nadie se le escapa que Delcy Rodríguez hasta 2021 era la directa supervisora del SEBIN": Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW

Puesto de votación en Bogotá, Colombia - Foto AFP
Registraduría

Conozca la fecha límite de inscripción de su cédula para votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

Portavoz del Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos - Foto: AFP
Emiratos Árabes Unidos

Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que, durante los ataques de Irán a su territorio, ha destruido 241 misiles balísticos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Régimen venezolano

"A nadie se le escapa que Delcy Rodríguez hasta 2021 era la directa supervisora del SEBIN": Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW

Puesto de votación en Bogotá, Colombia - Foto AFP
Registraduría

Conozca la fecha límite de inscripción de su cédula para votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

Misión Apolo 10 de diciembre de 1972 | Foto AFP
Luna

Por primera vez en 50 años, la NASA confirma que el ser humano podrá volver a la Luna: esta es la fecha oficial

Portavoz del Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos - Foto: AFP
Emiratos Árabes Unidos

Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que, durante los ataques de Irán a su territorio, ha destruido 241 misiles balísticos

Xiomara Ortiz - Archivo
Presos políticos

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

China - Foto AFP
Buque petrolero

Ataques en Oriente Medio provocan una decisión clave de China sobre gasolina y diésel

CPI

Corte Penal Internacional rechaza investigar sanciones de EE. UU. contra Venezuela como crímenes de lesa humanidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre