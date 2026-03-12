NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Vladímir Putin

Ministro de Defensa en Europa sugiere que "la mano oculta de Putin" puede estar detrás de las tácticas del régimen de Irán

marzo 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Drones del Ejército de Irán/ Vladímir Putin - Fotos AFP
El funcionario advirtió que su equipo estaba analizando el avión usado en un ataque iraní "en busca de cualquier evidencia de componentes y piezas rusas".

El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, sugirió el jueves que Rusia estaba influyendo en el uso de ataques con drones por parte del régimen de Irán en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel y los países del Medio Oriente.

Healey dijo que la "mano oculta" del presidente de Rusia, Vladimir Putin, puede estar detrás de algunas de las tácticas empleadas por Teherán en el conflicto que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron al régimen iraní como parte de la Operación Furia Épica.

El funcionario adelantó a los periodistas que su equipo estaba analizando el avión no tripulado de fabricación iraní usado en un ataque a la base aérea Akrotiri del Reino Unido en Chipre el primero de marzo "en busca de cualquier evidencia de componentes y piezas rusas o de cualquier otro país extranjero".

"Les mantendremos informados y publicaremos apropiadamente cualquier hallazgo cuando lo tengamos", indicó el ministro durante una visita al cuartel general militar británico en Northwood, cerca de Londres.

"Pero creo que a nadie le sorprenderá creer que la mano oculta de Putin está detrás de algunas de las tácticas iraníes, y potencialmente también de algunas de sus capacidades, sobre todo porque uno de los líderes mundiales que se está beneficiando de los altísimos precios del petróleo en este momento es Putin", añadió.

Rusia, cabe resaltar, es un aliado cercano al régimen de Irán y el año pasado ambos acordaron ayudarse mutuamente a contrarrestar "amenazas comunes".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró el sábado que no tenía indicios acerca de que Rusia estuviera apoyando al régimen de Irán en el conflicto, pero dijo que, si lo estuviera, no estaría "ayudando mucho".

Nick Perry, jefe de operaciones conjuntas del ejército británico, advirtió a Healey que "definitivamente" había señales de un vínculo entre Rusia y el régimen iraní, incluido el uso de drones por parte de Irán "como lo aprendieron de los rusos".

Según reportes, nadie resultó herido cuando el dron impactó contra un hangar en Akrotiri. Aviones de guerra británicos derribaron otros dos drones que se dirigían a la base ese mismo día.

Guy Foden, un brigadier del ejército británico, informó a Healey que las tropas del Reino Unido estacionadas en una base militar que alberga tropas de la coalición internacional en Erbil, Irak, habían ayudado a derribar dos drones iraníes el miércoles.

