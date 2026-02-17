NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Davinson Sánchez, futbolista del Galatasaray - Foto: AFP
UEFA Champions League

Davinson Sánchez fue protagonista en la victoria del Galatasaray sobre la Juventus en el inicio de los playoffs de la Champions

febrero 17, 2026
Por: Natalya Baquero González
El juego de vuelta se disputará el próximo miércoles 25 de febrero en Turín.

El juego entre el Galatasaray de Turquía y la Juventus de Italia abrió la jornada de los playoffs de la UEFA Champions League, un encuentro que contó con el protagonismo del zaguero colombiano Davinson Sánchez, que se reportó con gol en la victoria del conjunto turco 5 goles a 2 en el partido de ida ante la Vecchia Signora.

La escuadra turca se fue arriba en el marcador a tan solo 15 minutos del tiempo inicial tras la anotación de Gabriel Sara, pero en aquel instante la celebración duró poco, pues un minuto después apareció el centrocampista Teun Koopmeiners, quien puso el empate y la ventaja a la Juve antes de que terminara la primera parte del encuentro.

Para la etapa complementaria llegaría el empate del Galatasaray por medio del extremo Noa Lang, quien sobre los 49 de juego puso el 2 a 2 en el global. Tras el empate, el conjunto local comenzó a llegar al área rival.

Minutos más tarde apareció el zaguero de la selección Colombia, Davinson Sánchez, quien, tras un tiro libre a favor de “Los Leones”, conectó la jugada con su pecho, mandando el balón al fondo de la red. La anotación del defensor de la selección Colombia llegó luego de la expulsión de su compatriota y jugador de la Juventus, Juan David Cabal, tras doble tarjeta amarilla.

La anotación de Sánchez y la expulsión de Cabal se convirtieron en el impulso anímico del Galatasaray, que amplió el marcador con las anotaciones de Lang a los 74 y Sacha Boey a los 86, quien selló el 5 a 2 final del encuentro de ida de los playoffs de la Liga de Campeones.

Davinson, quien jugó los 90 minutos del encuentro, fue uno de los cinco jugadores que recibió mejor calificación. El defensor obtuvo una puntuación de 7.0 y una efectividad en sus pases precisos del 72%, según el portal web de datos y estadísticas Sofascore.

Con el global a su favor, el conjunto turco visitará el próximo miércoles 25 de febrero en Turín a la Juventus. Un juego donde el conjunto local, ante su afición, buscará darle la vuelta al resultado o por lo menos obligar a la prórroga y la definición desde el punto penal.

