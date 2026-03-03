NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue en Arabia Saudita pese a rumores de haber abandonado el país por el conflicto en Medio Oriente

marzo 3, 2026
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo. futbolista portugués - Foto: EFE
La salida de Cristiano se habría dado en medio de la tensión por la guerra que se desata en Medio Oriente tras el ataque al régimen de Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

El reconocido futbolista portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en noticia tras conocerse que habría abandonó Arabia Saudita por bombardeos cerca a su residencia.

Según han reportado medios internacionales, el artillero del Al Nassr abandonó Arabia Saudita junto a su familia por los bombardeos que afectaron a la ciudad de Riad. Cristiano Ronaldo residente en Riad desde enero de 2023 cuando llego al conjunto, pero debido a la cercanía que tiene su lugar de residencia con los bombardeos prefirió abandonar la ciudad.

De acuerdo con los datos de seguimiento aéreo por sitios especializados, el astro portugués usó su avión privado para que tanto él como su familia llegaran a Madrid, ciudad donde vivió de 2009 a 2018 mientras jugaba para el Real Madrid.

o

El medio británico The Sun reportó que el avión privado Bombardier Global Express de Cristiano Ronaldo, valorado en 61 millones de libras, partido durante la noche de Arabia Saudita.

Según el medio inglés tras siete largas horas de viaje, el jet privado del futbolista aterrizó con éxito en Madrid, España.

Pese a rumores de su salida del país, el periodista Fabrizio Romano confirmó en las últimas horas que el jugador del Al Nassr sigue en Arabia Saudita y que se entrenó con normalidad este martes.

Este ataque inició el sábado con un operativo militar que dejó como resultado la muerte de la cabeza del régimen, el ayatolá Alí Jamenei.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán advirtió este martes que lanzaría ataques más intensos contra Estados Unidos e Israel mientras la guerra continúa por cuarto día tras la operación “Furia Épica”.

 

 

