"¿Es una pregunta tuya o es una pregunta del Departamento de Estado": así se vio a Miguel Díaz-Canel irritado en medio de entrevista con NBC

En las últimas horas, el líder del régimen cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que no renunciará a su cargo dentro de la dictadura.

En entrevista con Kristen Welker del programa "Meet the Press" del medio NBC News, Díaz-Canel aseguró que renunciar no hace parte de su "vocabulario".

Cuando la periodista le preguntó: "¿Está dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba?", el líder del régimen le contestó: "Ttu le hubieras hecho esa pregunta a otro presidente en el mundo?".

Visiblemente molesto le preguntó: "¿Es una pregunta tuya o es una pregunta del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos?".

Cuando decidió contestar la pregunta inicial de la periodista, Díaz-Canel afirmó: “En el concepto de los revolucionarios no está rendirnos".

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Además, hizo énfasis en que Estados Unidos no va a decidir quien gobierna la isla y que solamente dejaría el cargo "si el pueblo cubano entiende que no soy capaz, que no estoy a su altura". Sus declaraciones se dan en medio la presión por parte de la administración Trump sobre el régimen cubano.

El gobierno norteamericano ejerce una presión que impide las exportaciones de petróleo a la isla después de que fuerzas norteamericanas capturaran en enero a Nicolás Maduro, el hasta entonces mayor aliado de La Habana, y amenazara con sanciones a los países que envíen crudo a La Habana.

El mandatario republicano no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, la isla representa una "amenaza excepcional" por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.