La insólita roja que recibió un futbolista en un partido en la Copa Libertadores tras lanzarle el balón a la cara a su rival durante un saque de banda: "absolutamente irresponsable"

El duelo entre Sporting Cristal y Cerro Porteño en la Copa Libertadores tuvo como protagonista un insólito momento que marcó la extraña expulsión del futbolista Cecilio Domínguez.

Cuando corría el minuto 39 del primer tiempo, Dominguez vio la tarjeta roja tras sacar el lateral y darle con el balón en la cara de su rival. La insólita secuencia muestra cuando el futbolista de Cerro Porteño está a punto de hacer el saque de banda, sin embargo, su rival Maxloren Castro intentó bloquear el saque.

En ese momento, Dominguez claramente molesto, lanzó el balón, el cual impactó contra el rostro de Castro ante la atenta mirada de los espectadores.

El juez del compromiso Darío Herrera fue llamado por el VAR para revisar la inusual acción, la cual fue considerada como "conducta violenta" y derivó a la expulsión del delantero. Castro también fue castigado por el árbitro del partido y vio la tarjeta amarilla por impedir el saque del jugador de Cerro Porteño.

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No obstante, la roja que vio Dominguez le complicó las cosas a su equipo pues se vio sobrepasado por el Sporting Cristal que terminó ganando el partido con un contundente 1-0 con un gol de Felipe Vizeu en el minuto 82.

En redes sociales, los aficionados de Cerro Porteño no le perdonan la acción de Dominguez, pues afirman que esto le costó el triunfo al equipo visitante.

"Es la expulsión más boluda que vi en mi vida", "Y reclama el tipo encima", "Tontísimo", "De las expulsiones más tontas de la historia", "Insólito y absolutamente irresponsable lo de Cecilio Domínguez", "Cecilio es un burro irrecuperable", "Tuvo una actitud antideportiva", son algunos de los comentarios.

Los hinchas también han afirmado que esta acción confirma que el ciclo del delantero en el equipo ha terminado. Con esto, Cecilio vuelve a estar en el ojo del huracán de la afición que venía de criticarlo tras su mala y complicada temporada pasada.