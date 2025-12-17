NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Claudia Sheinbaum

El llamado que le hizo Claudia Sheinbaum a la ONU sobre Venezuela: “Que asuma su papel”

diciembre 17, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
La mandataria sigue muy de cerca el tema de la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre el régimen de Maduro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este miércoles a la ONU a asumir su papel y "evitar cualquier derramamiento de sangre" en Venezuela, luego que el mandatario estadounidense Donald Trump anunció un bloqueo naval a buques petroleros que entren o salgan del país sudamericano.

"No se le ha visto (a Naciones Unidas). Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos", afirmó la mandataria izquierdista al comentar en rueda de prensa la nueva medida de presión de Trump sobre el gobierno venezolano.

Estados Unidos desplegó en agosto una importante flotilla naval en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico.

En un mensaje publicado el martes en su plataforma Truth Social, Trump no solo ordenó el bloqueo de los petroleros, sino advirtió que la flota estadounidense en el Caribe "solo seguirá creciendo" hasta que Caracas devuelva a su país "el petróleo, la tierra y otros activos" que, según dijo, le han robado.

El republicano justificó también el bloqueo al afirmar que "el régimen venezolano había sido designado como una organización terrorista internacional" por su administración.

Sheinbaum agregó que "más allá de las opiniones" sobre el régimen venezolano y la presidencia del presidente Nicolás Maduro, la posición de México "siempre debe ser no a la intervención" y de rechazo "a la injerencia extranjera".

"Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución", abundó la jefa de Estado.

