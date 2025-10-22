El Louvre reabre sus puertas tres días después del robo de joyas

Este miércoles, Louvre reabrió sus puertas tres días después del inesperado robo de ocho joyas por un valor estimado de más de 100 millones de dólares, un incidente que reavivó la cuestión sobre la seguridad en los museos de Francia.

La policía continúa buscando al grupo de cuatro malhechores que perpetró el atraco el domingo en la galería de Apolo del museo, el más visitado del mundo.

La operación, que duró apenas ocho minutos, relanza el debate sobre las medidas de seguridad del museo, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes, 80% de los cuales extranjeros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó el miércoles "acelerar" el refuerzo de la seguridad.

VEA TAMBIÉN Revelan el exorbitante valor de las joyas reales robadas del museo del Louvre o

Macron "indicó que se estaban implementando medidas de seguridad en el Louvre" y solicitó acelerarlas, explicó Maud Bergeon, vocera del gobierno.

Los hechos ocurrieron el domingo justo después de la apertura del museo, cuando un comando de cuatro individuos estacionó un montacargas bajo uno de los balcones, dos de ellos subieron a él y con una sierra radial entraron en la sala a través de una ventana.

Los ladrones robaron nueve joyas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. En su huida, una de las piezas, una corona, fue abandonada.

La investigación "avanza", aseguró a los medios franceses CNews y Europe 1 el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien precisó que "más de un centenar de investigadores" están movilizados.

Los detalles del espectacular robo van trascendiendo con el avance de las pesquisas.

Los delincuentes obtuvieron el vehículo montacargas a través de "un seudoalquiler para una supuesta mudanza", según la fiscal de París, Laure Beccuau.

VEA TAMBIÉN Así se perpetró el robo de las ocho joyas del museo del Louvre en París o

"Cuando uno de los empleados de esta empresa se presentó en el lugar de la mudanza, se encontró con dos hombres amenazantes", pero no fueron violentos, agregó.

La fiscal también precisó que el servicio de conservación del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros (102 millones de dólares), una suma "extremadamente espectacular" pero que "no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos", lamentó.

La presidenta directora del museo, Laurence des Cars, comparecerá este miércoles por la tarde ante la comisión de cultura del Senado, para intentar explicar cómo fue posible el robo.

Des Cars, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Louvre, no se ha expresado en público desde el incidente.

Por su parte, la ministra de Cultura, Rachida Dati, descartó cualquier "fallo de seguridad en el interior" del museo, puesto que los dispositivos "funcionaron", y cuestionó en cambio la falta de seguridad "en la vía pública", lo que permitió a los ladrones instalar un montacargas.