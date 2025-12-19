NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Repatriación

El lunes llegará el primer vuelo de repatriación de venezolanos desde Panamá

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Vuelos / AFP
Panamá ha organizado 59 vuelos con extranjeros, algunos de ellos deseosos de regresar a sus países tras fracasar en su intento de llegar a Estados Unidos.

El primer vuelo de migrantes venezolanos, repatriados desde Panamá, llegará al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el próximo lunes 22 de diciembre, anunció este jueves el presidente panameño, José Mulino, días después de que Estados Unidos pausara la repatriación.

Mulino detalló que el avión transportará a 70 migrantes que "retornan de manera voluntaria a su país".

Desde 2024, Panamá ha realizado medio centenar de vuelos, financiados por Washington, con migrantes deportados a distintos países de Sudamérica, pero los venezolanos eran enviados a Colombia debido a que Mulino suspendió las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

"Es directo a Caracas, ya no tenemos que triangular a través de Colombia y todo el engorro que eso significaba", añadió Mulino.

El mandatario no detalló si este procedimiento forma parte de un acuerdo con Venezuela, que el pasado 12 de diciembre anunció que Estados Unidos había suspendido "de manera unilateral" un vuelo con migrantes deportados, en el marco de un programa de repatriación que se ha mantenido pese a la crisis entre Caracas y Washington.

Mulino, aliado de la oposición venezolana, tampoco precisó si el vuelo del próximo lunes está relacionado con esa suspensión.

La selva panameña del Darién, en la frontera con Colombia, se convirtió en los últimos años en un corredor para los migrantes, principalmente venezolanos, que querían llegar a Estados Unidos, aunque ese flujo se desplomó tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero.

En medio de esa crisis, Washington firmó un acuerdo con Panamá mediante el cual Estados Unidos se comprometió a financiar la deportación vía aérea de los migrantes que cruzaran la jungla.

Desde entonces, Panamá ha organizado 59 vuelos con extranjeros, algunos de ellos deseosos de regresar a sus países tras fracasar en su intento de llegar a Estados Unidos.

