Martes, 24 de febrero de 2026
Elecciones en Colombia

Misión de Observación Electoral advierte sobre riesgos para las elecciones de 2026 en Colombia

febrero 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
La directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE) expuso en NTN24 los factores que pueden llegar a afectar el proceso electoral en Colombia.

lejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia, advirtió en el programa La Tarde de NTN24 sobre los riesgos para las próximas elecciones de 2026 en Colombia.

Barrios aseguró que el tema de seguridad amenaza el proceso electoral no solo para los candidatos, sino también para los ciudadanos debido a la presencia de grupos armados en distintas regiones.

o

Otro riesgo, según la portavoz de MOE, es la ola invernal que está atravesando Colombia y que también afecta las elecciones, principalmente en sectores como el departamento de Córdoba.

Las distorsiones que han afectado recientemente a Latinoamérica, de acuerdo con Barrios, podrían ser parte de la serie de riesgos que pueden influir en el proceso electoral en el país y sobre el que las autoridades deben intentar tomar control para que salga adelante con todos los procesos correctos.

"Es importante que en las comisiones de seguimiento electoral las preocupaciones específicas documentadas, con las respectivas documentaciones, puedan ser llevadas por parte del ejecutivo para que la entidad correspondiente dé las explicaciones necesarias", señaló Barrios sobre las preocupaciones manifestadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

o

Colombia elegirá el próximo 8 de marzo a los integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) y también se realizarán consultas interpartidistas de tres coaliciones para escoger candidaturas presidenciales únicas.

