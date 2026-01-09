“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ramón Enrique Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa, habló en NTN24 sobre su padre, quien aún no ha sido liberado y aseveró que el régimen venezolano “jugó con sus esperanzas” ya que se rumoraba que podría ser excarcelado y no ha sucedido.

“El día de ayer se rumoraba que su liberación era inminente y eso nos generó regocijo e incertidumbre, luego se anunció una liberación masiva y no recibimos llamado oficial conforme pasó el día y hoy me vine a Caracas, visité la sede donde lo tienen y me dijeron que no había nada pautado, entonces esto deja ver que el régimen miente”, comentó.

“Es una herida más a la dignidad de las familias venezolanas que viven este drama porque jugaron con nuestras esperanzas, pero no nos quedaremos quietos, nos mantenemos exigiendo que los liberen porque tienen que cumplir con su palabra y Estados Unidos ha ejercido la presión necesaria para que empecemos una transición y esta empieza con los presos políticos liberados y en sus casas”, complementó el hijo de Juan Pablo Guanipa.

También aseveró que no fue una “liberación masiva” como lo habían anunciado: “Si se iban a liberar tantos presos políticos qué pasó, porque habían anunciado una liberación masiva para “apaciguar las aguas” y creerías en lo que dijeron, pero no fue así, no liberaron ni siquiera a 20 y ahí es donde empiezan las preguntas que no tendrán respuesta en el corto plazo”.