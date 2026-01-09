NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Viernes, 09 de enero de 2026
Juan Pablo Guanipa

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El hijo de Juan Pablo Guanipa aseguró además que el régimen miente, pues anunció una liberación masiva y “ni siquiera liberaron a 20” presos políticos.

Ramón Enrique Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa, habló en NTN24 sobre su padre, quien aún no ha sido liberado y aseveró que el régimen venezolano “jugó con sus esperanzas” ya que se rumoraba que podría ser excarcelado y no ha sucedido.

El día de ayer se rumoraba que su liberación era inminente y eso nos generó regocijo e incertidumbre, luego se anunció una liberación masiva y no recibimos llamado oficial conforme pasó el día y hoy me vine a Caracas, visité la sede donde lo tienen y me dijeron que no había nada pautado, entonces esto deja ver que el régimen miente”, comentó.

o

“Es una herida más a la dignidad de las familias venezolanas que viven este drama porque jugaron con nuestras esperanzas, pero no nos quedaremos quietos, nos mantenemos exigiendo que los liberen porque tienen que cumplir con su palabra y Estados Unidos ha ejercido la presión necesaria para que empecemos una transición y esta empieza con los presos políticos liberados y en sus casas”, complementó el hijo de Juan Pablo Guanipa.

También aseveró que no fue una “liberación masiva” como lo habían anunciado: “Si se iban a liberar tantos presos políticos qué pasó, porque habían anunciado una liberación masiva para “apaciguar las aguas” y creerías en lo que dijeron, pero no fue así, no liberaron ni siquiera a 20 y ahí es donde empiezan las preguntas que no tendrán respuesta en el corto plazo”.

Temas relacionados:

Juan Pablo Guanipa

Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano

Excarcelaciones en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene la certeza de que está involucrada en lo que significó la entrega de Maduro": Ibéyise Pacheco, autora de ‘Los hermanos siniestros’, habla de tensiones entre Delcy Rodríguez y Diosdado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP
Donald Trump

Trump confirmó que se reunirá con Petro a inicios de febrero en la Casa Blanca: "Será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos"

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Donald Trump rompió el silencio y reveló la que sería la causa de los moretones en sus manos

Incendio en Suiza - AFP
Suiza

Se temen decenas de muertos por incendio en una estación de esquí en medio de las celebraciones de Año Nuevo en Suiza

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP
Donald Trump

Trump confirmó que se reunirá con Petro a inicios de febrero en la Casa Blanca: "Será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos"

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Donald Trump rompió el silencio y reveló la que sería la causa de los moretones en sus manos

Incendio en Suiza - AFP
Suiza

Se temen decenas de muertos por incendio en una estación de esquí en medio de las celebraciones de Año Nuevo en Suiza

Activista venezolana Andreína Baduel
Presos políticos

Activista Andreína Baduel ofrece balance de prisioneros políticos en Venezuela: "Hay 130 mujeres presas, 140 desaparecidos y más de 80 presos en estado crítico de salud"

Asesinato de futbolista en Ecuador - AFP
Deportes

Asesinaron a futbolista del Barcelona Sporting durante atentado en Ecuador

Juan Guillermo Cuadrado y su admiración por CR7 - Foto: EFE
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado explicó por qué Cristiano Ronaldo “ha llegado a ser un jugador ícono del mundo”

Policía de Colombia (AFP)
Disidencias de las FARC

Terror en el Cauca por ataques de guerrilleros de disidencias de las Farc: policías resistieron 8 horas de atentados y pobladores fueron desplazados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre