En Colombia se podrá ver el trofeo de la Copa del Mundo: confirman fecha y lugar de su llegada al país

enero 15, 2026
Por: Luis Cifuentes
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - Foto: EFE
Hay gran expectativa en Colombia por el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y marcará el regreso de la selección a una cita orbital después de ocho años.

La Tricolor espera hacer historia en el Mundial 2026 y superar el récord de cuartos de final alcanzado en Brasil 2014. El mismo entrenador Néstor Lorenzo se ha planteado como objetivo disputar los ocho encuentros de la cita orbital.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán el duro reto de superar en su grupo a Portugal, Uzbekistán y al ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Congo y Jamaica en la zona K.

A menos de seis meses del comienzo del Mundial, previsto para el 11 de junio de 2026, se conoció que el trofeo de la Copa del Mundo estará en Colombia y ya hay fecha prevista para ello.

El trofeo del Mundial de la FIFA se pondrá cita con los colombianos los próximos 15 y 16 de febrero en Corferias.

Los asistentes podrán tener una experiencia inmersiva del Mundial a pocos meses del comienzo y terminará con una foto oficial con el trofeo.

Otros de los países que podrán disfrutar del trofeo serán Ecuador, Argentina, Uruguay y Brasil, y por último terminará en México, país que será sede del Mundial 2026.

Cabe recordar que la selección Colombia comenzará su participación en el Mundial el próximo 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México. Seis días después se medirá al ganador del repechaje y cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 del mismo mes.

