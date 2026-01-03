NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

La Casa Blanca publicó con música y gestos de Trump antiguo video en el que Maduro dijo "vengan por mí, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobardes"

enero 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
Nicolás Maduro y Donald Trump - Fotos: AFP
Maduro, que en su momento catalogó de “cobarde” a Edmundo González, ahora deberá enfrentar a la justicia norteamericana.

La Casa Blanca usó sus redes sociales para publicar un video antiguo en el que la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pronunció unas duras palabras dirigidas al presidente electo del país, Edmundo González.

El video fue compartido tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos este sábado en territorio venezolano.

“Vengan por mí, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobardes”, dijo en su momento el dictador chavista.

En el video también se aprecia la primera imagen de la captura de Nicolás Maduro, a quien se le vio esposado, con sudadera gris y los ojos vendados.

Asimismo, se aprecia al secretario de Estado Marco Rubio y al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, dos de las personas que durante varios meses han liderado operaciones contra el narcotráfico en el Caribe.

Ahora Maduro deberá enfrentar a la justicia norteamericana, tal como lo dio a conocer la fiscal general Pamela Bondi, quien por medio de sus redes sociales dio a conocer los delitos que se imputarán al dictador venezolano.

“Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", expresó la fiscal.

Con el dictador bajo custodia, el gobierno norteamericano propone administrar a la nación sudamericana hasta que logre “una transición segura, adecuada y sensata", aseguró Trump este sábado durante una conferencia de prensa en su resort Mar-a-Lago en Florida.

Entre tanto, la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, apareció acompañada de varios funcionarios en la televisión venezolana para denunciar lo que ella calificó como un "secuestro" de Maduro.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

“Es el honor más grande de toda mi carrera”: los detalles que contó uno de los miembros del grupo privado que ayudó a María Corina Machado salir de Venezuela

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Foto: Captura transmisión rueda de prensa presidencial en México/ Claudia Sheinbaum - Foto EFE
Sismo en México

"Uy, está temblando": así quedó captada en vivo la reacción de la presidente Claudia Sheinbaum en medio de terremoto de 6,5 que sacudió a México

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Foto de referencia (Canva)
Salario mínimo Colombia

“Golpea al empleo, asfixia a las pymes y acelera la informalidad”: críticas a aumento del salario mínimo en Colombia decretado por el presidente Petro

Fútbol venezolano - Foto: EFE
Fútbol venezolano

Nuevo equipo venezolano tendrá escudo idéntico al de un histórico de España: "Bendito Futve"

Trofeo del Mundial de la FIFA (EFE)
FIFA

FIFA anuncia nueva fase de la venta de boletas para el Mundial 2026 con entradas a 60 dólares

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

“Es el honor más grande de toda mi carrera”: los detalles que contó uno de los miembros del grupo privado que ayudó a María Corina Machado salir de Venezuela

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Foto: Captura transmisión rueda de prensa presidencial en México/ Claudia Sheinbaum - Foto EFE
Sismo en México

"Uy, está temblando": así quedó captada en vivo la reacción de la presidente Claudia Sheinbaum en medio de terremoto de 6,5 que sacudió a México

Rio de Janeiro, Brasil - Foto AFP
Río de Janeiro

Río de Janeiro rompió el récord Guinness a la mayor fiesta de fin de Año Nuevo del mundo

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre