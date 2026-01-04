"La historia dirá quiénes fueron los traidores": difunden mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la detención de su padre

La corresponsal de la cadena Telesur, Madelein García, difundió mediante sus redes sociales un audio de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, luego de la detención de su padre en medio de los ataques de Estados Unidos a Venezuela el sábado en la madrugada.

Maduro Guerra en el audio afirma que se encuentra bien, dice que su padre regresará a Venezuela y habla de unos supuestos “traidores”.

“Estamos bien, estamos tranquilos, estamos bien y nos van a ver al lado de este pueblo alzando las banderas de dignidad. Nos quieren ver débiles y no nos van a ver débiles. Claro que nos duele y nos da arrechera. se los juro por mi vida, mi papá y por Cilia que de esta vaina vamos a salir”, expresó.

El hijo del detenido dictador venezolano aseguró que el sábado fue un día de “shock” y anunció unas movilizaciones del chavismo para este 4 y 5 de enero.

“Me llamó mucha gente de fe y todos sin conocerse y hasta sin llevarse bien me decían: de esta salimos y el presidente Nicolás Maduro va a volver. Hoy fue un día de shock, mañana 4 y el 5 de enero vamos a unirnos, a nuclearnos alrededor de nuestro alto mando militar”, puntualizó.

Finalmente, Maduro Guerra manifiesta que hay fuerzas que a su modo de ver “quieren sembrar cizaña y no lo van a lograr, quieren sembrar dudas, y no lo pueden lograr”.

“Después la historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará. Lo veremos. Debemos concentrarnos en sacar la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y traer sanos y salvo a Nicolás Maduro Moros”, finaliza el llamativo mensaje del hijo de Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en la madrugada que Nicolás Maduro fue capturado y confirmó que la detención se dio en medio de unos ataques contra Venezuela.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa”, indicó Trump mediante una publicación en su red Truth Social.

Trump también afirmó en su mensaje que esta operación “se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU”.

La madrugada de este sábado 3 de enero, se registraron explosiones en estaciones militares de Caracas, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y La Guaira.

Pasadas las 2 de la mañana se registraron vuelos, detonaciones, incendios y fallas eléctricas en algunas zonas de Caracas.

Uno de los sitios donde se produjo una explosión es en la base aérea La Carlota, en plena ciudad de Caracas.