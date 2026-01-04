NTN24
Cae Maduro en Venezuela

"La historia dirá quiénes fueron los traidores": difunden mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la detención de su padre

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y su hijo, Nicolás Maduro Guerra. (EFE)
Nicolás Maduro y su hijo, Nicolás Maduro Guerra. (EFE)
Maduro Guerra en el audio afirma que se encuentra bien y dice que su padre regresará a Venezuela junto a Cilia Flores.

La corresponsal de la cadena Telesur, Madelein García, difundió mediante sus redes sociales un audio de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, luego de la detención de su padre en medio de los ataques de Estados Unidos a Venezuela el sábado en la madrugada.

Maduro Guerra en el audio afirma que se encuentra bien, dice que su padre regresará a Venezuela y habla de unos supuestos “traidores”.

“Estamos bien, estamos tranquilos, estamos bien y nos van a ver al lado de este pueblo alzando las banderas de dignidad. Nos quieren ver débiles y no nos van a ver débiles. Claro que nos duele y nos da arrechera. se los juro por mi vida, mi papá y por Cilia que de esta vaina vamos a salir”, expresó.

El hijo del detenido dictador venezolano aseguró que el sábado fue un día de “shock” y anunció unas movilizaciones del chavismo para este 4 y 5 de enero.

“Me llamó mucha gente de fe y todos sin conocerse y hasta sin llevarse bien me decían: de esta salimos y el presidente Nicolás Maduro va a volver. Hoy fue un día de shock, mañana 4 y el 5 de enero vamos a unirnos, a nuclearnos alrededor de nuestro alto mando militar”, puntualizó.

Finalmente, Maduro Guerra manifiesta que hay fuerzas que a su modo de ver “quieren sembrar cizaña y no lo van a lograr, quieren sembrar dudas, y no lo pueden lograr”.

“Después la historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará. Lo veremos. Debemos concentrarnos en sacar la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y traer sanos y salvo a Nicolás Maduro Moros”, finaliza el llamativo mensaje del hijo de Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en la madrugada que Nicolás Maduro fue capturado y confirmó que la detención se dio en medio de unos ataques contra Venezuela.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa”, indicó Trump mediante una publicación en su red Truth Social.

Trump también afirmó en su mensaje que esta operación “se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU”.

La madrugada de este sábado 3 de enero, se registraron explosiones en estaciones militares de Caracas, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y La Guaira.

Pasadas las 2 de la mañana se registraron vuelos, detonaciones, incendios y fallas eléctricas en algunas zonas de Caracas.

Uno de los sitios donde se produjo una explosión es en la base aérea La Carlota, en plena ciudad de Caracas.

Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Helicópteros militares de EE. UU. - Fotos X: @USNavy
Despliegue militar de Estados Unidos

Temibles helicópteros estadounidenses son fotografiados en el Caribe realizando "operaciones de vuelo desde crucero de misiles guiados"

Mujer viendo una patrulla de la Policía de EE.UU. en Florida - Foto: EFE
ICE

Migrantes en Florida, Estados Unidos, otorgan tutela de sus hijos a allegados por temor a deportación

Javier Milei, Gabriel Boric y Gustavo Petro | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Gobiernos reaccionan luego de que Trump anunciara captura de Maduro: hubo pedidos de "contención", "rechazos" y un "viva la libertad" de Milei

Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Lluvia de meteoritos | Foto NASA
Lluvia de estrellas

Este fin de semana se dará la noche más brillante del año por la lluvia de meteoritos "Gemínidas", que estará en su pico más alto: Consejos y horarios de observación para Colombia y Venezuela

Helicópteros militares de EE. UU. - Fotos X: @USNavy
Despliegue militar de Estados Unidos

Temibles helicópteros estadounidenses son fotografiados en el Caribe realizando "operaciones de vuelo desde crucero de misiles guiados"

Selección Colombia / FOTO: EFE
Selección Colombia Femenina

Selección Colombia cae dos puestos en el ranking de la FIFA debido al parón internacional de finales de noviembre e inicios de diciembre

Mujer viendo una patrulla de la Policía de EE.UU. en Florida - Foto: EFE
ICE

Migrantes en Florida, Estados Unidos, otorgan tutela de sus hijos a allegados por temor a deportación

Tocuyito - AFP
Presos políticos en Venezuela

Presos políticos habrían sido trasladados al peligroso penal de Tocuyito, a cinco horas de Caracas

Javier Milei, Gabriel Boric y Gustavo Petro | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Gobiernos reaccionan luego de que Trump anunciara captura de Maduro: hubo pedidos de "contención", "rechazos" y un "viva la libertad" de Milei

Venezuela no fue incluida dentro del calendario de la Serie del caribe 2026 - Foto: AFP
Serie del Caribe

Serie del Caribe publica calendario de juegos sin Venezuela tras cambio de sede por el despliegue militar de EE. UU.

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre