Lunes, 22 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

El mensaje lleno de incertidumbre y tristeza de Mariana González, hija de Edmundo González, a su esposo Rafael Tadures en su cumpleaños

diciembre 22, 2025
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González (AFP) y Rafael Tadures (X @MarianGTadures)
El esposo de la hija de Edmundo González se encuentra retenido de manera arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro desde hace 11 meses.

Rafael Tadures, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, quien se encuentra secuestrado desde el pasado 7 de enero, hoy cumpliría años.

Así lo dio a conocer su esposa Mariana González de Tadures por medio de sus redes sociales, donde señaló que hoy no era un día para celebrar, sino para “denunciar”.

22 de diciembre. Hoy Rafael Tudares Bracho cumple 46 años. Más de 11 meses privado de libertad de manera arbitraria. Más de 11 meses desaparecido forzadamente”, expresó Mariana, que desde la retención de su esposo no ha tenido la posibilidad de contactarse con él, ni mucho menos conocer el estado de salud en el que este se encuentra.

Para la González de Tadures, a su pareja le quitaron la oportunidad de compartir con su madre, con sus pequeños y con ella una fecha tan importante como esta, situación ante la cual señaló que hoy, al no poder celebrar, se convierte en un día para “denunciar” las arbitrariedades e injusticias que está ejecutando el régimen hacia Rafael.

“Hoy no celebramos. Hoy denunciamos. Denunciamos la injusticia, el abuso, la crueldad de arrebatarle a un hombre su libertad, a una familia su paz, y a unos niños su derecho a crecer con su padre”, manifestó la hija de Edmundo González, en su cuenta de X.

o

“Rafael, dondequiera que estés, que sepas, que no estás solo. Tu nombre se dice. Tu ausencia duele. Y tu libertad se sigue exigiendo”, añadió Mariana, quien desde hace más de 11 meses vive la ausencia de su esposo en su hogar, luego de que este fuera detenido de manera arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro, que lo acusa de delitos como "terrorismo y conspiración".

Por su parte, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, señaló que: “Exigir la aparición con vida de Rafael y la restitución plena de sus derechos no es una posición política circunstancial, sino una exigencia fundada en obligaciones jurídicas internacionales. Ningún poder ilegítimo puede suspender la dignidad humana ni anular los derechos que le son inherentes”.

