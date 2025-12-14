NTN24
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Hija de Edmundo González publica conmovedor mensaje donde clama por una llamada a su esposo, detenido hace casi un año por el régimen de Maduro

diciembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Edmundo González y su familia | Foto AFP
Edmundo González y su familia | Foto AFP
Mariana González de Tudares solo pide “una llamada” que le devuelva “la esperanza” o algo de “consuelo” ante su angustia.

Recientemente la hija del opositor Edmundo González, Mariana González de Tudares, publicó un mensaje a través de su cuenta X, donde pide una llamada o una visita para su esposo Rafael Tudares Bracho, detenido e incomunicado desde hace más 11 meses y recientemente condenado a 30 años de prisión.

o

González de Tudares comenzó escribiendo: “Entiendo y así me lo han comentado familiares de presos políticos, víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, que en algunos casos se produce una llamada que representa un respiro en medio del dolor de la ausencia, incertidumbre y desesperación que sentimos los familiares que esperamos saber algo de nuestros seres queridos.”

Sin embargo, resalta que solo espera una señal como signo de esperanza “después de meses, puede llegar una llamada. Una llamada que podría volverse esperanzadora o que al menos ofrezca algún consuelo”.

“Esa llamada que sigo esperando durante tanto tiempo, es una esperanza que me mantiene en pie, atenta a escuchar su voz o, para que simplemente me dejen saber que podría verlo, visitarlo, aunque sea una vez, porque es diciembre y porque junto con las navidades llega su cumpleaños”, expresa.

Han sido más de 11 meses, 400 días, sin saber de mi esposo Rafael y sigo esperando alguna posible llamada, para saber de él, o para escucharlo, o en la una que se me indique puedo ir a verlo donde esté, que puedo visitarlo”, comenta la hija de Edmundo González.

En su mensaje conmovedor también resalta que “le ruego a Dios y a cualquier persona con algo de humanidad, se produzca para él y para mí, esa llamada, si es que todavía existe algo de humanidad en el alma o en la conciencia de quienes lo tienen privado de libertad”.

o

La hija del opositor concluye preguntándose si “¿recibiré esa llamada? o la condición humana de quienes lo tienen en su poder se ha desvanecido tanto como para atizar su crueldad y tortura, negándome, al menos, ese derecho: una llamada, una visita”.

Finalmente cabe resaltar que Rafael Tudares (yerno de Edmundo) fue interceptado cuando “se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases, lo interceptaron hombres encapuchados, vestido de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron”, según lo informado por Mariana a principio de año.

