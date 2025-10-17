El mercado de apuestas ya pronostica una invasión: millones de dólares se mueven en torno a un posible ataque de EE. UU. a Venezuela

La ola de atención mediática que ha recibido el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe ha captado la atención de la región latinoamericana al punto de ser tema de análisis en casas de apuestas.

Cabe resaltar que el gobierno de Donald Trump asegura que su despliegue se debe a la lucha contra el narcotráfico y el envío de drogas desde Venezuela hacia su país. Pero muchos piensan que detrás del desembarco podría haber un interés en derrocar al régimen de Maduro.

La tensión del régimen de Maduro y Trump ha trascendido al punto de que el mercado de predicciones más grande del mundo Polymarket lanzó en su página web una nueva apuesta llamada “US x Venezuela military engagement by …?” que se traduce al español como “¿Combate militar de Estados Unidos contra Venezuela por …?”.

Esta apuesta sugiere posibles predicciones de una acción militar de Estados Unidos contra Venezuela. La primera fecha estaba predestinada para el 31 de octubre con un público a favor del 18%. Sin embargo, la fecha ya paso.

Ahora, las fechas que arrasan la página es el 30 de noviembre donde los apostadores estiman en un 45% un enfrentamiento entre los Estados Unidos y Venezuela.

Por otra parte, la tercera fecha esta para el 31 de diciembre con el porcentaje más alto de 59%. Según El Heraldo, las apuestas han incrementado durante los recientes ataques de Estados Unidos hacia las lanchas en el Caribe.

Según los indicadores de la página el volumen de esta apuesta ha sido del $3,101,235, creciendo más el “sí” del 31 de diciembre, que se puede adquirir por 59 centavos.

Asimismo, hay apuestas relacionadas, como: ¿Venezuela invadirá Guyana en 2025?, esto bajo el contexto de que ambos países actualmente tienen una disputa territorial de más de 160 mil kilómetros cuadrados conocidos como la Guayana Esequiba.

En está sección los apostadores podrán votar por el “Sí” si Venezuela inicia una ofensiva militar para establecer control sobre Guyana entre el 29 de enero y el 31 de diciembre del 2025.