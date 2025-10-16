NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

“Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela”: explosivas revelaciones de un exagente del FBI

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con NTN24, César Paz, exagente de la FBI, aseguró que existen operativos encubiertos en Venezuela autorizados durante el gobierno de Donald Trump bajo el amparo del “Título 50”, una ley que permite acciones secretas en el extranjero.

En el programa La Tarde de NTN24, el exagente del FBI César Paz analizó el nuevo movimiento del gobierno de Donald Trump en relación con la situación política y de seguridad en Venezuela. Según explicó, las recientes decisiones responden a una estrategia legal y militar avalada por la legislación estadounidense.

La decisión no es solo del presidente Trump, es todo un equipo de trabajo, asesores que han sugerido este nuevo paso, pero lo hacen amparados en una ley que se conoce como el Título 50”, señaló Paz. Esta normativa permite al presidente de Estados Unidos autorizar operaciones encubiertas en otros países por razones de seguridad nacional.

El exagente sostuvo que “la mejor opción es acudir a los recursos militares que tiene Estados Unidos para ejecutar este tipo de operativos, de modo que son operaciones encubiertas”, y añadió que, según su experiencia, “ya hay elementos de fuerzas especiales en Venezuela desde hace un buen tiempo atrás”.

Paz argumentó que las acciones de Washington responden a delitos que comprometen la seguridad estadounidense. Cuando "se cometen crímenes en contra de la seguridad de Estados Unidos, como es el caso de Venezuela, un gobierno involucrado desde hace años en narcotráfico, no podemos cerrar los ojos y pretender que no pasa nada”, afirmó.

El exagente también desmintió la creencia de que en Venezuela no se produce cocaína: “Muchos piensan que en Venezuela no se produce, pero en realidad sí, aunque en niveles bajos. Se han localizado laboratorios cerca de la frontera colombo-venezolana”.

Asimismo, defendió la legalidad de las operaciones que se habrían ejecutado bajo el mandato de Trump: “Es constitucional, autorizado por el Congreso y es legal”, subrayó.

Finalmente, cuestionó la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que “es una burla y un abuso que pretendan hacerle creer al pueblo venezolano que pueden enfrentarse al tipo de fuerza militar que tiene Estados Unidos ... lo único que tiene validez es que él y los otros 14 imputados se rindan”.

"Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela": explosivas revelaciones de un exagente del FBI

