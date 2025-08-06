NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Hiroshima

"El mundo está volviendo a lo que hoy se llamaría un chantaje nuclear": experto sobre las consecuencias que le dejó al mundo la bomba atómica en Hiroshima

agosto 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alejandro Corbacho, director del observatorio de seguridad y defensa de la Universidad del CEMA, conversó sobre el cambio en el mundo desde la bomba atómica en Hiroshima

El Parque Memorial de la Paz de Hiroshima es donde se presentan los respetos por las víctimas de ataque nuclear que conmocionado al mundo hace 80 años.

El famoso parque también se ha convertido en un símbolo de la búsqueda de un mundo libre de armas nucleares.

Para hablar sobre este tema, Alejandro Corbacho, director del observatorio de seguridad y defensa de la Universidad del CEMA, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

El invitado afirmó que la bomba atómica en Hiroshima: “fue terrible. Se probó un arma a la que se le llamó el arma absoluta y a partir de ahí inicia una nueva era, que es la era nuclear”.

“Por un lado, tiene beneficios, pero inicia con algo muy negativo que la destrucción humana”, añadió.

Alejandro Corbacho explicó que el problema es que “como toda arma es que una vez que se crear es difícil ir para atrás”, por lo que, “lamentablemente el mundo está volviendo a modelo de amenaza, de posibilidad de uso, de lo que hoy se llamaría un chantaje nuclear”.

Temas relacionados:

Hiroshima

Bomba

Armas nucleares

Programa Nuclear

Guerra nuclear

Japón

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Detención de expresidentes de Brasil y Colombia pone en jaque la democracia en América Latina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mundo está volviendo a lo que hoy se llamaría un chantaje nuclear": experto sobre las consecuencias que le dejó al mundo la bomba atómica en Hiroshima

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Megacárcel en El Salvador
El Salvador

“Presumimos que hay más de mil muertos”: ONG denuncia fallecimientos dentro de las cárceles en El Salvador

Avioneta

Sobreviven tres al accidente de avión en Amazonas: El piloto y seis yanomami entre las víctimas fatales

Marco Rubio, Emmanuel Macron y Benjamín Netanyahu - AFP
Palestina

Francia anuncia próximo reconocimiento del Estado palestino en la Asamblea General de la ONU: Israel condenó la decisión y EE. UU. la tachó de "imprudente"

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Omar Frasica, jugador de Santa Fe, y Jessica Cediel - Foto captura Instagram @jessicacedielnet
Modelo

La pasión de Jessica Cediel por el fútbol: la presentadora compartió momentos con la plantilla de Santa Fe

Foto de referencia de Chevron (AFP)
Chevron

¿Qué buscaría el Gobierno Trump con un eventual acuerdo para que Chevron opere en Venezuela?

Momento del atentado contra Miguel Uribe en Bogotña - FOTO: Captura de video
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Buscan a menor de 17 años que estaba siendo indagado dentro de la investigación por el atentado contra Miguel Uribe Turbay

Frontera entre México y Estados Unidos - EFE
México

México calificó de "injusto" el anuncio de Trump sobre aranceles del 30% a los productos de su país

Jair Bolsonaro y Álvaro Uribe (EFE)
Álvaro Uribe

¿Detención de expresidentes de Brasil y Colombia pone en jaque la democracia en América Latina?

Megacárcel en El Salvador
El Salvador

“Presumimos que hay más de mil muertos”: ONG denuncia fallecimientos dentro de las cárceles en El Salvador

Richard Ríos es la prioridad de la Roma - Foto: AFP
Richard Ríos

Richard Ríos es la prioridad de la Roma; el conjunto italiano haría una contraoferta por el mediocampista colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano