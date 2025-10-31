NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Viernes, 31 de octubre de 2025
Museo

El Museo del Louvre tomó importantes medidas tras mediático robo: "No podemos seguir así"

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Museo del Louvre - Canva
Museo del Louvre - Canva
Rachida Dati, ministra de Cultura, presentó un informe preliminar sobre los sistemas de seguridad del sitio y anunció las acciones.

Este viernes, el Ministerio de Cultura de Francia anunció importantes medidas para el Museo del Louvre tras el mediático robo de este mes que reavivó el debate sobre su seguridad.

Rachida Dati, ministra de Cultura, leyó un informe preliminar sobre los sistemas de seguridad del sitio y afirmó que era necesario tomar medidas urgentes para abordar la situación, por lo que anunció la instalación de "dispositivos antiintrusión" alrededor del Louvre antes de fin de año.

o

"Durante más de 20 años, se ha subestimado de forma crónica el riesgo de intrusión y robo (...) No podemos seguir así", declaró en la cadena TF1.

El anuncio surge luego del mediático robo del 19 de octubre en el que cuatro ladrones ingresaron al museo después de estacionar un camión con una plataforma elevadora debajo de una ventana.

o

Dos de los delincuentes forzaron con una sierra de disco las vitrinas en las que se encontraban exhibidas joyas por un valor estimado de 102 millones de dólares. Posteriormente, escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices.

El informe presentado por Dati argumenta que hay equipos de seguridad inadecuados y protocolos de respuesta ante intrusiones "completamente obsoletos".

La directora del Louvre, Laurence des Cars, dijo hace unos días que las cámaras de seguridad no cubrían adecuadamente el punto de entrada de los ladrones debido a que la única instalada estaba orientada en dirección opuesta al balcón por el que entraron.

Aunque la ministra de Cultura aseguró que los sistemas de seguridad internos del museo funcionaron correctamente el día del robo, enfatizó en que hubo "graves fallos de seguridad" en el exterior del edificio.

Ante eso, es que se instalarán dispositivos "antiintrusión" antes de finales de año, aunque no se entregaron detalles puntuales de los mismos.

Por el robo, la Policía detuvo hasta ahora a siete sospechosos, dos de ellos fueron acusados de hurto y conspiración criminal.

El hurto tomó relevancia en los medios de comunicación debido a que entre las piezas robadas se encontraban una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar, así como pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Temas relacionados:

Museo

Francia

París

Seguridad

Medidas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las coordenadas ya están puestas en los misiles": Antonio De la Cruz sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Armas nucleares

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Estados Unidos

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Basílica de San Pedro/ José Gregorio Hernández/ Madre Carmen Rendiles - Fotos AFP
El Vaticano

El Vaticano exhibe los retratos de los primeros santos venezolanos: así se ven los lienzos de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles antes de su canonización

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jürgen Klopp y Luis Díaz - Foto: EFE
Jürgen Klopp

Klopp da su veredicto sobre el jugador que reemplazó a Luis Díaz en medio de momento irregular del Liverpool

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Estados Unidos

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Néstor Lorenzo evaluó el rendimiento de los jugadores tras la doble fecha FIFA de octubre- Foto:; EFE
Selección Colombia

“El balance es positivo con todos”: así evaluó Néstor Lorenzo el rendimiento de los jugadores de la selección Colombia, tras la doble fecha FIFA de octubre

Yorbin García
Presos políticos en Venezuela

Yorbin García, detenido en actos religiosos de José Gregorio Hernández en Isnotú, es trasladado a la peligrosa cárcel de Yare

Basílica de San Pedro/ José Gregorio Hernández/ Madre Carmen Rendiles - Fotos AFP
El Vaticano

El Vaticano exhibe los retratos de los primeros santos venezolanos: así se ven los lienzos de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles antes de su canonización

Supermercado | Foto referencia: EFE
Porte de armas

Confusión y debate por el porte de armas visibles en algunos comercios en Florida

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda