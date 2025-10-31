El Museo del Louvre tomó importantes medidas tras mediático robo: "No podemos seguir así"

Este viernes, el Ministerio de Cultura de Francia anunció importantes medidas para el Museo del Louvre tras el mediático robo de este mes que reavivó el debate sobre su seguridad.

Rachida Dati, ministra de Cultura, leyó un informe preliminar sobre los sistemas de seguridad del sitio y afirmó que era necesario tomar medidas urgentes para abordar la situación, por lo que anunció la instalación de "dispositivos antiintrusión" alrededor del Louvre antes de fin de año.

VEA TAMBIÉN El Louvre reabre sus puertas tres días después del robo de joyas o

"Durante más de 20 años, se ha subestimado de forma crónica el riesgo de intrusión y robo (...) No podemos seguir así", declaró en la cadena TF1.

El anuncio surge luego del mediático robo del 19 de octubre en el que cuatro ladrones ingresaron al museo después de estacionar un camión con una plataforma elevadora debajo de una ventana.

VEA TAMBIÉN Revelan el exorbitante valor de las joyas reales robadas del museo del Louvre o

Dos de los delincuentes forzaron con una sierra de disco las vitrinas en las que se encontraban exhibidas joyas por un valor estimado de 102 millones de dólares. Posteriormente, escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices.

El informe presentado por Dati argumenta que hay equipos de seguridad inadecuados y protocolos de respuesta ante intrusiones "completamente obsoletos".

La directora del Louvre, Laurence des Cars, dijo hace unos días que las cámaras de seguridad no cubrían adecuadamente el punto de entrada de los ladrones debido a que la única instalada estaba orientada en dirección opuesta al balcón por el que entraron.

Aunque la ministra de Cultura aseguró que los sistemas de seguridad internos del museo funcionaron correctamente el día del robo, enfatizó en que hubo "graves fallos de seguridad" en el exterior del edificio.

Ante eso, es que se instalarán dispositivos "antiintrusión" antes de finales de año, aunque no se entregaron detalles puntuales de los mismos.

Por el robo, la Policía detuvo hasta ahora a siete sospechosos, dos de ellos fueron acusados de hurto y conspiración criminal.

El hurto tomó relevancia en los medios de comunicación debido a que entre las piezas robadas se encontraban una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar, así como pendientes de zafiros de la reina María Amelia.