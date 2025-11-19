NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Vladímir Putin

En inusual evento un moderno robot con inteligencia artificial bailó para el presidente Putin ante la mirada atenta de sus guardaespaldas

noviembre 19, 2025
Por: Agencia Reuters
Un robot llamado Green bailó para el presidente ruso, Vladimir Putin - Foto Reuters
"No soy solo un programa en una pantalla, sino la encarnación física de la tecnología", le dijo el robot al presidente ruso.

Este miércoles 19 de noviembre, en una exposición organizada por Sberbank, el mayor banco de Rusia, un robot con inteligencia artificial bailó para el presidente ruso, Vladimir Putin, en una demostración de los avances tecnológicos de la compañía.

La actuación, transmitida por la televisión estatal, mostró al mandatario del Kremlin frente al robot humanoide, que le explicó su función antes de bailar al ritmo de su canción favorita.

"Me llamo Green. Soy el primer robot humanoide ruso con inteligencia artificial integrada. Esto significa que no soy solo un programa en una pantalla, sino la encarnación física de la tecnología", le dijo el robot a Putin.

Sberbank afirma que el software del robot se actualizará constantemente, que tiene la capacidad de realizar tareas físicas y que un proyecto piloto lo integrará en diferentes áreas de su negocio.

El inusual evento fue vigilado de cerca por los guardaespaldas de Putin, uno de los cuales se interpuso entre el robot y el líder ruso para asegurarse de que se alejara y no se acercara demasiado.

Putin calificó la actuación del robot de "muy bella" y le dio las gracias antes de continuar su gira.

Esta actuación se produce días después de que la presentación en Moscú de otro robot ruso con inteligencia artificial, llamado Aidol, fracasara al caer de bruces poco después de aparecer en el escenario.

