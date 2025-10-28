NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Reserva de agua | Foto Canva
América Latina

El país latinoamericano que esconde la mayor reserva de agua del planeta: su profundidad es impactante

octubre 28, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Esta reserva abastece a millones de personas en la región y juega un papel importante en actividades agrícolas.

La revista científica Geophysical Research Letters destacó a la región americana por poseer una de las reservas de agua más grandes del mundo; ubicada en América del Sur, se encuentra entre cuatro países.

Se trata del Acuífero Guaraní, que tiene una fuente subterránea superior a los 1500 metros con una extensión de más de 195.000 kilómetros cuadrados con presencia en países como Brasil con el 70%, Argentina con el 19%, Paraguay con el 6% y Uruguay con un 5%.

La fundación Aquae resalta que esta es la tercera mayor reserva de agua en el planeta después de los glaciares y casquetes polares; el Acuífero Guaraní alberga 30.000 kilómetros cúbicos de agua dulce aproximadamente, con una profundidad de 1800 metros.

Esta reserva está rodeada por alrededor de 24 millones de personas, y posee bajos niveles de contaminación y salina, siendo consumible para los países que hacen parte de ella.

La UNESCO la proclamó como un recurso de relevancia planetaria debido a que no solo es importante para el consumo, sino también para las actividades agrícolas e industriales de la región.

Por su parte, la fundación Aquae recalca que “la protección de recursos naturales como el Acuífero Guaraní se convierte en una tarea fundamental. De él dependen millones de personas e infinidad de especies animales y vegetales. Pero si se sigue sobreexplotando de esta manera, la disponibilidad de este recurso podría amenazar la supervivencia de quienes dependen de él”.

Asimismo, los expertos advirtieron que, pese a que es uno de los acuíferos más grandes del mundo, en el año 2040 Suramérica podría enfrentar una reducción de agua dulce, siendo “una de las 25 naciones del mundo con más estrés hídrico”, informa el medio El País.

