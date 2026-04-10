Denuncian en NTN24 que varios colombianos se encuentran heridos por torturas en cárcel Rodeo I de Venezuela: "Mi papá está secuestrado"

En entrevista con La Tarde de NTN24, familiares de varios ciudadanos colombianos que se encuentran recluidos en la cárcel venezolana el Rodeo I denuncian que sus allegados son torturados en dicho centro penitenciario.

VEA TAMBIÉN Presos políticos habrían sido trasladados al peligroso penal de Tocuyito, a cinco horas de Caracas o

Viky Latorre y Paula Rincón LaTorre, esposa e hija, respectivamente, del prisionero político Martín Rincón, hablaron del caso de su familiar en el canal de las Américas.

"Recibimos mensajes de que estaban siendo golpeados, especialmente los colombianos, hay videos en que se escuchan a ellos gritando", dijo Latorre .

A su vez, Rincón LaTorre, mencionó: "Mi papá está secuestrado... Pedimos que se pongan en nuestros zapatos".

VEA TAMBIÉN Presos políticos en Venezuela salen de las cárceles con restricciones: Régimen asegura que ejecutó 225 medidas o

Por su parte, Alba Rodríguez, esposa de otro preso político colombiano, se refirió al caso de su marido.

"Mi esposo tiene detenido un año y 4 meses en el Rodeo I, son 18 colombianos, llevé la lista al consulado (colombiano)... no tenemos respuesta de ellos", indicó.

Cabe añadir que activistas de derechos humanos, como Andreína Baduel, han alertado que varios presos políticos, incluidos ciudadanos colombianos, han sido "brutalmente torturados" y se encuentran gravemente heridos tras incidentes dentro del penal.