Senador republicano Bernie Moreno ya se encuentra en Colombia para ser observador de las elecciones

Ante el evidente riesgo electoral en Colombia, por primera vez habrá observadores internacionales enviados por el departamento de Estado de Estados Unidos.

El Consejo Nacional Electoral de Colombia acreditó directamente a la embajada de Estados Unidos, con una delegación conformada por 86 personas que vigilarán estos comicios en un momento crucial.

Entre las personas acreditadas hay diplomáticos, personal institucional y también figuras políticas como el senador republicano Bernie Moreno, que nació en Colombia y quien llegó este viernes a la ciudad de Cartagena.

El senador Bernie Moreno confirmó su presencia en Colombia como observador electoral el pasado 24 de abril, tras mantener un encuentro con una delegación del partido opositor Centro Democrático, liderada por el representante de la cámara José Jaime Uscátegui.

La violencia, la intimidación a votantes y las amenazas contra los candidatos opositores elevan la preocupación sobre las garantías democráticas del proceso.

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“Lo más importante es la seguridad de los candidatos y su integridad, creo que ambas cosas van a pasar, estaremos en mayo observando las elecciones a ver como salen, pero yo creo que es importante que estén alineados los futuros de Colombia y Estados Unidos. La gente de Colombia quiere avanzar y lo que han visto es que un presidente que levante al pueblo y tenga buena relación con Estados Unidos es importante”, dijo Moreno en aquel entonces.

Desde Estados Unidos han expresado su preocupación por los riesgos electorales en Colombia. En los últimos meses se han pronunciado altos funcionarios, como el secretario de Estado, también de congresistas y senadores, respecto a la necesidad de garantizar el voto libre frente a las amenazas de grupos armados.

Marco Rubio, así como su número dos, Christopher Landau, han abogado públicamente por un cambio político en el país suramericano tras los continuos roces de la administración actual con el gobierno de Estados Unidos.