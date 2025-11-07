NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
TPS

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
John Sánchez, abogado experto en inmigración y derechos humanos, analizó la medida en Estados Unidos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Este viernes 7 de noviembre a las 11:59 p.m. vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos en Estados Unidos. Después de esa hora, quienes no lograron renovar su permiso quedan sin protección migratoria, enfrentando la posibilidad de deportación.

o

En entrevista con NTN24, el abogado experto en inmigración y derechos humanos John Sánchez analizó la medida que afecta a miles de personas y que surge tras una decisión de la administración estadounidense tomada a principios de año, ratificada posteriormente por la Corte Suprema del país.

“Si bien el TPS 2021 termina el día de hoy, termina un periodo de legalidad y realmente comienza un periodo de gracia de 180 días”, aseveró Sánchez.

En ese contexto, explicó que “este periodo es muy importante” debido a que “hasta hoy las personas podrían someter incluso cualquier cambio de estatus a alguna otra visa que pudiera servirles”.

“Dentro de estos próximos 180 días tienen que evaluar si pueden someter un asilo bajo causas obviamente totalmente válidas”, explicó.

o

En cuanto a la decisión de la Corte, que avala su finalización en el caso de los venezolanos, el especialista indicó que la medida había sido otorgada en un caso extremo, como el del país latinoamericano que vive bajo la dictadura de Nicolás Maduro que ha ocasionado una de las peores crisis migratorias en la región y que al día de hoy no ha cambiado.

“Solamente se puede retirar si esos aspectos han cambiado, han disminuido o han cesado. Y eso no pasa porque incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos acaba de duplicar la recompensa contra Nicolás Maduro y contra Diosdado Cabello y muchos otros ejercicios, incluso militares, que están haciendo frente a Venezuela”, comentó

Temas relacionados:

TPS

Estados Unidos

Migrantes venezolanos

Administración Trump

Inmigración

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

Despliegue de EE. UU. en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump confirmó que los dos sobrevivientes de ataque a "submarino" en el Caribe serán devueltos a sus países de origen: Ecuador y Colombia

Leopoldo López, excandidato presidencial de Venezuela / FOTO: EFE
Leopoldo López

Régimen de Maduro busca quitarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

Despliegue de EE. UU. en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump confirmó que los dos sobrevivientes de ataque a "submarino" en el Caribe serán devueltos a sus países de origen: Ecuador y Colombia

Leopoldo López, excandidato presidencial de Venezuela / FOTO: EFE
Leopoldo López

Régimen de Maduro busca quitarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López

Donald Trump ante el Parlamento de Israel - Foto AFP
Donald Trump

"La larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin": Donald Trump ante el Parlamento de Israel tras la liberación de rehenes

Gustavo Petro/ Ataque a mediados de septiembre de EE. UU. a narcolancha en el Caribe - Fotos de referencia AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente Petro dice que hay indicios de que la última lancha bombardeada por Estados Unidos en el Caribe era colombiana

Alineación cósmica | Foto Canva
Luna

Una alineación cósmica iluminará el cielo a inicios de noviembre: consejos para observarla desde Colombia y Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano - Foto: EFE
José Daniel Ferrer

"Voy a regresar más pronto de lo que ellos piensan": el opositor cubano José Daniel Ferrer promete regresar a Cuba tras ser desterrado por el régimen de Díaz-Canel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre