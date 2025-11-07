Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Este viernes 7 de noviembre a las 11:59 p.m. vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos en Estados Unidos. Después de esa hora, quienes no lograron renovar su permiso quedan sin protección migratoria, enfrentando la posibilidad de deportación.

En entrevista con NTN24, el abogado experto en inmigración y derechos humanos John Sánchez analizó la medida que afecta a miles de personas y que surge tras una decisión de la administración estadounidense tomada a principios de año, ratificada posteriormente por la Corte Suprema del país.

“Si bien el TPS 2021 termina el día de hoy, termina un periodo de legalidad y realmente comienza un periodo de gracia de 180 días”, aseveró Sánchez.

En ese contexto, explicó que “este periodo es muy importante” debido a que “hasta hoy las personas podrían someter incluso cualquier cambio de estatus a alguna otra visa que pudiera servirles”.

“Dentro de estos próximos 180 días tienen que evaluar si pueden someter un asilo bajo causas obviamente totalmente válidas”, explicó.

En cuanto a la decisión de la Corte, que avala su finalización en el caso de los venezolanos, el especialista indicó que la medida había sido otorgada en un caso extremo, como el del país latinoamericano que vive bajo la dictadura de Nicolás Maduro que ha ocasionado una de las peores crisis migratorias en la región y que al día de hoy no ha cambiado.

“Solamente se puede retirar si esos aspectos han cambiado, han disminuido o han cesado. Y eso no pasa porque incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos acaba de duplicar la recompensa contra Nicolás Maduro y contra Diosdado Cabello y muchos otros ejercicios, incluso militares, que están haciendo frente a Venezuela”, comentó