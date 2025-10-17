NTN24
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Indicó que el Comando Estratégico de EE. UU., sus componentes y unidades subordinadas "realizan rutinariamente operaciones globales".

Un funcionario del Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de Estados Unidos cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones.

Al ser consultado sobre las recientes maniobras de bombarderos b-52 y helicópteros del regimiento de aviación de operaciones especiales numero 160 en el mar Caribe, explicó que se trata de acciones “rutinarias” dentro de su estrategia global de disuasión.

“El Comando Estratégico de EE. UU., sus componentes y unidades subordinadas realizan rutinariamente operaciones globales en coordinación con otros comandos combatientes, servicios y agencias gubernamentales estadounidenses”, precisó el funcionario del Pentágono.

Indicó que estas agencias gubernamentales estadunidenses están para "disuadir, detectar y, de ser necesario, derrotar ataques estratégicos contra Estados Unidos y sus aliados”.

Asimismo, el funcionario añadió que “para perseverar la seguridad operativa, no se discuten detalles sobre ejercicios u operaciones”.

Cabe recalcar que este grupo de helicópteros hizo parte del escuadrón que eliminó a Osama bin Laden en Pakistán en 2011. El vuelo de entrenamiento “rutinario” fue a menos de 150 kilómetros de Venezuela.

Estos sobrevuelos se dan en momentos en que las fuerzas estadounidenses han atacado al menos seis embarcaciones. Precisamente este jueves se dio a conocer que el Ejército norteamericano realizó su último ataque.

Asimismo, estos ataques a las embarcaciones se dan junto al anuncio de Trump sobre autorizar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Las acciones del Gobierno estadounidense han ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Washington ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.



