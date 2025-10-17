NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Despliegue militar

Helicópteros de escuadrón que eliminó a Bin Laden en Pakistán realizaron sobrevuelo cerca de Venezuela

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Los helicópteros realizaron vuelos de entrenamiento a menos de 150 kilómetros de la costa venezolana.

Un grupo de helicópteros que hizo parte del escuadrón que eliminó a Osama bin Laden en Pakistán realizó un sobrevuelo cerca de Venezuela que coincide con el despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe.

Los aparatos realizaron vuelos de entrenamiento a menos de 150 kilómetros de la costa venezolana.

El sobrevuelo también se da en momentos en que las fuerzas estadounidenses han atacado al menos seis embarcaciones por considerar que buscaban trasladar drogas a su país.

o

Este jueves se conoció que el Ejército estadounidense realizó el último de los seis ataques. Fue contra una supuesta embarcación cargada de drogas en el Caribe en la que, por primera vez, hubo sobrevivientes según le informó un funcionario a Reuters.

El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, no ofreció más detalles del ataque que no se había reportado de manera previa.

La Policía de Trinidad y Tobago, entre tanto, informó el miércoles que investiga la posible muerte de dos de sus ciudadanos en un reciente ataque de Estados Unidos contra una embarcación que navegaba frente a las costas de Venezuela.

La investigación de la policía trinitense comenzó luego de que residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas, en el norte de Trinidad, alertaran a las autoridades sobre la presencia de dos compatriotas en la embarcación.

Los ataques a las embarcaciones también coinciden con el anuncio de Trump de autorizar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

o

Las acciones del Gobierno estadounidense han ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Washington ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Ejercicios militares

Ejército

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Donald Trump - Gustavo Petro (EFE)
Gustavo Petro

Petro muestra su apoyo a Trump y le ofrece respaldo del Ejército colombiano tras avances de EE. UU. en plan de paz con Hamás

Lewis Mendoza, activista detenido por el régimen de Maduro
Presos políticos en Venezuela

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

El presidente Gustavo Petro:/Narcolancha derribada en el Caribe Foto: AFP/ Gobierno de Estados Unidos
Gustavo Petro

“Lo que quieren es el petróleo de Venezuela”: el presidente Petro arremete en contra del despliegue militar en el Caribe tras la destrucción de la quinta narcolancha

Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

