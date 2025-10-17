Helicópteros de escuadrón que eliminó a Bin Laden en Pakistán realizaron sobrevuelo cerca de Venezuela

Un grupo de helicópteros que hizo parte del escuadrón que eliminó a Osama bin Laden en Pakistán realizó un sobrevuelo cerca de Venezuela que coincide con el despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe.

Los aparatos realizaron vuelos de entrenamiento a menos de 150 kilómetros de la costa venezolana.

El sobrevuelo también se da en momentos en que las fuerzas estadounidenses han atacado al menos seis embarcaciones por considerar que buscaban trasladar drogas a su país.

Este jueves se conoció que el Ejército estadounidense realizó el último de los seis ataques. Fue contra una supuesta embarcación cargada de drogas en el Caribe en la que, por primera vez, hubo sobrevivientes según le informó un funcionario a Reuters.

El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, no ofreció más detalles del ataque que no se había reportado de manera previa.

La Policía de Trinidad y Tobago, entre tanto, informó el miércoles que investiga la posible muerte de dos de sus ciudadanos en un reciente ataque de Estados Unidos contra una embarcación que navegaba frente a las costas de Venezuela.

La investigación de la policía trinitense comenzó luego de que residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas, en el norte de Trinidad, alertaran a las autoridades sobre la presencia de dos compatriotas en la embarcación.

Los ataques a las embarcaciones también coinciden con el anuncio de Trump de autorizar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Las acciones del Gobierno estadounidense han ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Washington ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.