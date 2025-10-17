Sobrevivientes de ataque a presunta narcolancha están retenidos en un buque de la armada de Estados Unidos

Los dos sobrevivientes del último ataque a una presunta narcolancha en el mar Caribe fueron retenidos por el ejército estadounidense en un buque de la Armada luego de ser rescatados, según informó la agencia de noticias Reuters.

Tres fuentes familiarizadas con el tema le dijeron a la agencia de noticias además que los sobrevivientes del ataque pudieran ser los primeros prisioneros de guerra en un conflicto declarado por el presidente Donald Trump contra una amenaza "narcoterrorista" que, según él, proviene de Venezuela.

El jueves se conoció que el Ejército estadounidense realizó un nuevo ataque contra un supuesto barco cargado de drogas en el Caribe, en el que, por primera vez, hubo sobrevivientes.

Según le informó un funcionario estadounidense a Reuters, en el nuevo ataque hubo sobrevivientes de la tripulación del barco de drogas, pero no ofreció más detalles.

Antes de la operación del jueves, los ataques militares estadounidenses contra presuntos barcos cargados de drogas frente a Venezuela no habían dejado sobrevivientes, y los videos presentados por el Gobierno mostraban la destrucción de las embarcaciones.

Este nuevo ataque se da tan solo dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la destrucción de una nueva narcolancha frente a la costa de Venezuela.

El mandatario aseguró en su cuenta de Truth Social: “Bajo mis Autoridades Permanentes como comandante en jefe, esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, frente a la costa de Venezuela”.

Trump reveló el miércoles que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, lo que se sumó a las especulaciones en Caracas de que Estados Unidos está intentando derrocar al presidente Nicolás Maduro.