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Venezuela

"El poder en forma totalmente abusiva decide a quiénes sí y a quienes no": Martha Tineo sobre la manera como se dan amnistías en Venezuela tras captura de Maduro

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La abogada venezolana, especializada en derechos humanos y cofundadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, explicó en NTN24 que la ley de amnistía presenta serias deficiencias desde su concepción.

Más de 500 presos políticos permanecen detenidos en Venezuela a pesar de la aprobación de una ley de amnistía el pasado 19 de febrero, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Entre los casos se encuentran dirigentes políticos, colaboradores de la oposición, abogados, empresarios y adultos mayores de 70 años, a quienes se les ha negado el beneficio bajo acusaciones de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

Martha Tineo, abogada venezolana especializada en derechos humanos y cofundadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, explicó en NTN24 que la ley de amnistía presenta serias deficiencias desde su concepción.

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"Esta ley, en el actual contexto venezolano, pues, tenía muchos rasgos de ser excluyente", señaló la experta en derechos humanos, agregando que se “dejaría por fuera un enorme número de personas detenidas por razones políticas”.

Según Tineo, el problema fundamental radica en que "está siendo aplicada por los mismos funcionarios del sistema de justicia que iniciaron todos esos procesos judiciales" y cuya imparcialidad está "severamente comprometida".

El régimen ha anunciado que más del 80% de las solicitudes han sido tramitadas, procesando supuestamente entre 5.000 y 8.000 casos en menos de un mes. Sin embargo, Tineo calificó estas cifras como "de imposible verificación".

"Son números que se pueden llenar de cualquier contenido. No había registros oficiales, no solo de los que están en prisión, sino de todas las personas que se mantenían por años judicializadas por razones políticas en Venezuela", explicó.

"Hemos visto casos en los que entran absolutamente en el alcance de la ley y, sin embargo, se les ha negado. Así como casos que están expresamente excluidos por temporalidad o por delito y se ha otorgado la ley", denunció Tineo.

Además lamentó que “esto sigue siendo un ejercicio de absoluta discrecionalidad, de arbitrariedad en la que el poder en forma totalmente abusiva decide a quiénes si y a quienes no”.

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