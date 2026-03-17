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Con doblaje latino hecho en Venezuela, la serie precuela de 'Ted' estrenó su segunda temporada: así es como puede verla

marzo 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos: 'Ted', la serie
Fotos: 'Ted', la serie
Douglas Mendoza y Humber Mirabal encabezan el elenco de voces de 'Ted' en el doblaje latinoamericano.

La segunda temporada de 'Ted', la serie precuela de las exitosas películas de 2012 y 2015, ya está disponible en Universal+ con ocho nuevos episodios que se suman a la producción.

El primer ciclo de la serie fue estrenado en 2024 y tuvo una rápida acogida también en Latinoamérica con un doblaje dirigido por el venezolano Abraham Aguilar.

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Ahora, la exitosa sitcom regresa a Latinoamérica con la historia ubicada en 1994 en la que Ted, el particular oso de peluche, y su mejor amigo, John Bennett, cursan el último año de instituto. Ambos viven juntos en una casa de clase trabajadora de Boston con los padres de John y su prima.

El venezolano Douglas Mendoza, que además de ser actor de doblaje es músico y YouTuber, es quien da vida con su voz en Latinoamérica al oso Ted, mientras que Humber Mirabal, también venezolano, dobló a John Bennett.

Los actores de voz venezolanos Sofía Narváez, Juan Manuel Guzmán, Darda Hernández, Héctor González, Adela Valbuena, Estefanía Bello, Valentina Toro, Yojéved Meyer, Yuneidy Reyes, Abraham Aguilar y Jonathan Avilán, también participaron del doblaje de la serie.

En un comunicado oficial escrito por Seth MacFarlane junto a los productores ejecutivos, guionistas y co-showrunners de 'Ted', Paul Corrigan y Brad Walsh, se reveló que el tono de la segunda temporada está marcado tanto por la dinámica familiar como por la entrañable amistad entre el adolescente y su incondicional oso de peluche parlante.

"Hemos hecho una segunda temporada de 'Ted', la serie, que nos emociona compartir. Los episodios representan el arduo trabajo de nuestros compañeros guionistas, talentosos actores y talentoso equipo, incluyendo al equipo de efectos visuales que da vida al personaje de Ted de forma muy convincente", expresaron.

Igualmente, describieron a los ocho nuevos episodios como "picantes y conmovedores", una combinación que los fanáticos de la célebre comedia han destacado a lo largo de su existencia.

'Ted', en su versión original en inglés, es coprotagonizada por su creador, Seth MacFarlane como voz de Ted, y Max Burkholder como John Bennett. También forman parte del elenco Alanna Ubach como Susan Bennett, Scott Grimes como Matty Bennett y Giorgia Whigham como Blaire Bennett.

¿Dónde se pueden ver las dos temporadas de 'Ted', la serie?

'Ted', la serie puede verse en Universal+ por medio de Claro Video, a cuyo contenido tienen acceso los clientes que tienen contrato con algún servicio de esa empresa.

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La producción, así como todo el contenido de Universal+, se transmite también en los canales premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, disponibles en los principales operadores de televisión paga de la región.

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