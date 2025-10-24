Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue incluido en la Lista Clinton junto a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y Armando Benedetti, ministro del Interior. La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que argumenta supuestos vínculos con el narcotráfico.

La sanción se basa en la Orden Ejecutiva 14059, que apunta contra personas involucradas en el tráfico mundial de drogas ilícitas, lo que abriría la puerta a posibles investigaciones por parte de la justicia estadounidense contra el mandatario colombiano.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el portavoz en español del Partido Republicano de Estados Unidos, Jaime Flórez, analizó cuáles son las consecuencias que tendría la inclusión de Petro y la de su círculo en la Lista OFAC.

Según Flórez, las consecuencias serán "gravísimas", ya que "no podrán tener cuentas bancarias ni hacer transacciones en el sistema financiero de EE. UU. y sus propiedades quedan congeladas".

"Es la primera vez que algo como esto ocurre con un presidente en ejercicio, ya habíamos tenido la cancelación de la vista del presidente Ernesto Samper, pero nunca habíamos tenido la inclusión en esta lista", señaló.

En ese contexto, indicó que Petro y los demás sancionados por el Departamento del Tesoro se enfrentarán a problemas financieros.

"Hemos entendido que el presidente tiene propiedades en los Estados Unidos, o por lo menos tenía hace algunos meses a su nombre, ya esas propiedades quedaron congeladas, es decir, no podrá hacer ningún tipo de transacción, no podrá tener tampoco cuentas aquí, ni tampoco hacer transacciones en el sistema bancario de los Estados Unidos", expresó.

El invitado catalogó como "una pesadilla para el presidente, para la primera dama, para su hijo, y también para el Ministro del Interior" las sanciones interpuestas.

Además, señaló que "el bloqueo no solamente es sobre estos cuatro implicados en esta orden del Departamento del Tesoro, sino en también a todas aquellas personas o entidades que tengan negocios con ellos".

"El presidente prácticamente se convirtió en el gran defensor del narcotráfico ante foros internacionales y la opinión pública norteamericana pues lo tiene justamente como eso. De manera que eso constituye, entre otras cosas, apología del delito", mencionó el invitado en relación a declaraciones púbicas del mandatario sobre la problemática de las drogas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. informó este viernes mediante una nota de prensa que designó a Petro “en virtud de autoridades relacionadas con el narcotráfico”. “Además, la OFAC también está sancionando a varios colaboradores de Gustavo Petro —su esposa, su hijo y un estrecho asociado”.

“Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando los Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El secretario consideró que el presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. “Hoy, el presidente Trump está tomando una acción firme para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, sostuvo.

El Departamento precisó que la acción se toma conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a personas extranjeras involucradas en el comercio mundial ilícito de drogas.