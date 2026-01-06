“La paz es vivir sin miedo, sin incertidumbre”: el mensaje de la hija de presidente democrático de Venezuela, Edmundo González, quien suplica una prueba de supervivencia de su esposo tras un año de detención

Este martes Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que señaló que su familia cumplirá un año en medio de la “incertidumbre” y el “dolor”, tras la detención arbitraria de su esposo Rafael Tudares Bracho el 7 de enero del año 2025, por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Para Mariana, el símbolo de “paz” que se asocia con “silencio o la calma” no tiene ese sentido “cuando te la arrebatan” y mucho más en situaciones en las que desconoce el paradero y el estado de salud de un ser querido.

“La paz es vivir sin miedo, sin incertidumbre y sin un dolor impuesto”, señaló la hija del presidente electo de Venezuela.

No es para menos el temor y la tristeza que siente Mariana González, pues este miércoles 7 de enero se cumplirá un año de la “detención arbitraria y desaparición forzada” de su esposo Rafael Tudares Bracho, quien fue privado de la libertad por parte del régimen.

Una situación difícil para la familia Tudares González, que no ha tenido la oportunidad de escuchar o de por lo menos oír la voz de Rafael, que hace parte de los más 800 presos detenidos por la dictadura.

“La paz no es un ideal lejano. Comienza con el respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos humanos de cada persona. No hay paz cuando una familia no sabe cómo está uno de los suyos”, señaló Manuela.

González, quien exige paz, verdad, justicia y humanidad, reitera que su esposo “Rafael es inocente”.

“Nuestra familia no pide privilegios. Pide lo más elemental: paz”, sentenció Mariana González, quien extraña la tranquilidad de su hogar, pero sobre sus hijos puedan crecer junto a su padre.

En días anteriores, la hija de Edmundo González señaló que sus pequeños “necesitan a su padre a su lado”. Para ella, sus hijos son inocentes de esta situación, y no merecen tener una infancia marcada por la “ausencia” a causa de la injusticia.