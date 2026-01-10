NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Manifestante entró a la embajada de Irán en Londres y cambió la bandera del régimen islámico por la del antiguo régimen monárquico

enero 10, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Manifestante bajó la bandera del régimen iraní en la embajada en Londres / FOTO: AFP
La policía de Londres indicó en X que enviaron agentes al lugar después de que un manifestante se subiera "al balcón del edificio". Más tarde, precisó que detuvo a dos personas y que busca a otra.

Un manifestante remplazó brevemente la bandera de la República Islámica de Irán por otra del antiguo régimen monárquico en la fachada de la embajada iraní en Londres este sábado, durante una concentración de apoyo al movimiento de protesta en el país.

Un video difundido en las redes sociales muestra a un hombre en el balcón del edificio, situado cerca de Hyde Park, en el centro de la capital, retirando la bandera de la República Islámica entre los vítores de los cientos de congregados y sustituyéndola por una bandera decorada con un león y un sol, símbolos de la monarquía.

La bandera del antiguo régimen permaneció varios minutos en la asta antes de ser retirada.

"Democracia para Irán, rey Reza Pahlavi. Justicia para Irán" gritaron los manifestantes, aludiendo al hijo del depuesto sah de Irán, que vive en Estados Unidos. Muchos congregados enarbolaban banderas relacionadas con la antigua monarquía iraní, derrocada por la revolución islámica de 1979.

Algunos agitaban también pancartas en las que estaba escrito "Irán libre".

"No se constató ningún disturbio grave y los policías seguirán en el lugar para garantizar la seguridad de la embajada", señaló la policía.

Irán experimenta desde el 28 de diciembre una protesta popular inédita desde hace varios años, inicialmente relacionada con el costo de la vida, que se propagó al resto del país.

Al menos 51 personas, entre ellas nueve niños, murieron y centenares resultaron heridas, según el balance el viernes de la organización Iran Human Rights, con sede en Noruega.

Las autoridades iraníes cortaron el acceso a internet desde hace más de 48 horas, según la ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks.

