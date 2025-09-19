El presidente Gustavo Petro vuelve a revivir la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

En medio de un evento público en La Dorada, Caldas, el presidente Gustavo Petro volvió a tocar el tema de una Asamblea Nacional Constituyente de cara a las elecciones del año 2026; según el dirigente colombiano, esta es la única alternativa de que se garantice un Estado Social de Derecho.

Aunque dejó claro que con su iniciativa no pretende cambiar la Constitución Política de 1991, considera que es necesario hacerle algunas modificaciones para materializar varios proyectos, los cuales considera que se han visto afectados por las decisiones del legislativo.

En medio del evento de entrega de tierras y ante aproximadamente, 18000 personas, el mandatario señaló: “Hablemos de ambas cosas: de cómo se crea una asociación campesina, cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia, y de cómo la volvemos realidad el año entrante, por medio de mecanismos que la constitución establece, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.

“Para hacer una Constitución que garantice, no una nueva, ojo, la que ya tenemos, pero la que tiene algunas cosas por modificar”, añadió Gustavo Petro.

Aunque antes de ser presidente, Petro había manifestado que convocaría a una Asamblea Nacional, este discurso habría cambiado, debido a los inconvenientes que ha tenido en lo que respecta a reformas y demás proyectos que él señala se han visto obstaculizados por parte del legislativo colombiano.

Frente a esto, el mandatario, señaló que desde que se creó la Constitución de 1991, en la cual se estableció un Estado de derecho, no se ha cumplido, debido a que, según él, le “pusieron trampa”.

Petro considera que para garantizar lo establecido en aquel entonces es necesario hacer una Asamblea Nacional Constituyente que garantice una vida digna a los colombianos.

Ante esto, dejo ver que para llevar a cabo su iniciativa en esta oportunidad ya no usará el método de una “consulta popular”, sino por medio de una “convocando al pueblo”. El presidente considera que esta es la alternativa para que las “reformas sociales sigan y se hagan realidad”.