NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro vuelve a revivir la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Según el mandatario, con su propuesta se buscaría dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de 1991.

En medio de un evento público en La Dorada, Caldas, el presidente Gustavo Petro volvió a tocar el tema de una Asamblea Nacional Constituyente de cara a las elecciones del año 2026; según el dirigente colombiano, esta es la única alternativa de que se garantice un Estado Social de Derecho.

Aunque dejó claro que con su iniciativa no pretende cambiar la Constitución Política de 1991, considera que es necesario hacerle algunas modificaciones para materializar varios proyectos, los cuales considera que se han visto afectados por las decisiones del legislativo.

En medio del evento de entrega de tierras y ante aproximadamente, 18000 personas, el mandatario señaló: “Hablemos de ambas cosas: de cómo se crea una asociación campesina, cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia, y de cómo la volvemos realidad el año entrante, por medio de mecanismos que la constitución establece, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.

“Para hacer una Constitución que garantice, no una nueva, ojo, la que ya tenemos, pero la que tiene algunas cosas por modificar”, añadió Gustavo Petro.

Aunque antes de ser presidente, Petro había manifestado que convocaría a una Asamblea Nacional, este discurso habría cambiado, debido a los inconvenientes que ha tenido en lo que respecta a reformas y demás proyectos que él señala se han visto obstaculizados por parte del legislativo colombiano.

o

Frente a esto, el mandatario, señaló que desde que se creó la Constitución de 1991, en la cual se estableció un Estado de derecho, no se ha cumplido, debido a que, según él, le “pusieron trampa”.

Petro considera que para garantizar lo establecido en aquel entonces es necesario hacer una Asamblea Nacional Constituyente que garantice una vida digna a los colombianos.

Ante esto, dejo ver que para llevar a cabo su iniciativa en esta oportunidad ya no usará el método de una “consulta popular”, sino por medio de una “convocando al pueblo”. El presidente considera que esta es la alternativa para que las “reformas sociales sigan y se hagan realidad”.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Asamblea Nacional Constituyente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Queremos que Estados Unidos vea que el Congreso de Colombia está con su posición y no con la de Gustavo Petro": senador JotaPe Hernández

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos en exilio piden al Congreso español incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Muerte

Revelaron la verdadera causa de muerte del cuidador de la muñeca Annabelle

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio dice que Rafael Correa sacó base militar de EE. UU. en Manta para “ayudar a narcos”

Chorro de agua - Foto de referencia: Pexels
Agua

Atención Bogotá: Estas son las zonas donde no habrá agua del 1 al 4 de septiembre de 2025 por daños mayores en las tuberías

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Venezuela ante Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto: EFE
La Vinotinto

"El mejor nueve de la historia": jugador venezolano con minutos en La Vinotinto es elogiado en importante liga del continente

Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Muerte

Revelaron la verdadera causa de muerte del cuidador de la muñeca Annabelle

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio dice que Rafael Correa sacó base militar de EE. UU. en Manta para “ayudar a narcos”

Chorro de agua - Foto de referencia: Pexels
Agua

Atención Bogotá: Estas son las zonas donde no habrá agua del 1 al 4 de septiembre de 2025 por daños mayores en las tuberías

Capturan a novio de periodista que cayó de un noveno piso de un conjunto residencial en Bogotá: los detalles del caso - Foto Bogotá Canva
Colombia

Capturan a novio de periodista que cayó de un noveno piso de un conjunto residencial en Bogotá: los detalles del caso

Madrid

Una fuerte explosión en un bar de Madrid dejó al menos 25 heridos, tres de ellos de gravedad

Diosdado Cabello y María Corina Machado - EFE
Régimen de Maduro

"Ninguna amenaza del régimen va a pararla": Pedro Urruchurtu sobre advertencia de Diosdado Cabello a María Corina Machado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda