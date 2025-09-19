NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Nicolás Maduro

Expertos consideran que el régimen de Nicolás Maduro se está quedando solo, sin apoyo internacional

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Los expertos consideran que esta falta de apoyo internacional puede complicar cualquier intento de diálogo significativo entre Washington y Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro atraviesa una creciente crisis de aislamiento internacional, en el que ni sus aliados más cercanos han tomado partido en el despliegue militar que sostiene Estados Unidos en el mar Caribe.

De acuerdo con algunos analistas, la falta de apoyo internacional que tiene el régimen venezolano ante la tensión que sostiene con Estados Unidos puede representar un golpe significativo para Maduro.

El silencio de sus más grandes aliados como Rusia y China han hecho que la estabilidad interna y externa del régimen sea puesta en duda.

Motivo por el cual, los expertos consideran que esta falta de apoyo internacional puede complicar cualquier intento de diálogo significativo entre Washington y Venezuela.

Desde el micrófono de NTN24, el analista político Benigno Alarcón aseguró que: “el régimen venezolano lo está intentando todo y una de esas cosas es el desgaste”.

Y que el apoyo de algunos países que recibe Maduro es de países “que están en contra de las democracias del mundo, bien sean las democracias europeas o la de Estados Unidos, y que de alguna manera unen esfuerzos para poder sobrevivir”.

o

Por su parte, el politólogo Nicmer Evans, afirmó que China, uno de los aliados de Venezuela, solamente se involucraría si “hay un efecto o un hecho de control territorial en Venezuela que le dé pie de que ellos también intervengan en Taiwán”.

Ante la escalada militar estadounidense, el régimen venezolano ha ensayado diversas tácticas para disipar la amenaza en el Caribe, desde ejercicios militares para exhibir su fuerza hasta el intento de concentrar apoyo internacional.

En Latinoamérica, los apoyos a Maduro han disminuido, en donde países que anteriormente estuvieron alineados con el régimen ahora apoyan las políticas de presión estadounidenses, especialmente frente a la lucha contra el narcotráfico.

Brasil, bajo la administración de Lula da Silva, ha adoptado una postura diplomática más reservada debido a la presión interna y controversias pasadas con el régimen venezolano.

En el caso de Colombia, a pesar de los esfuerzos del presidente Gustavo Petro por respaldar a Maduro bajo la narrativa de soberanía, las instituciones del país han mostrado una postura diferente.

La reciente declaración del Congreso colombiano evidencia esta fractura en la solidaridad hacia Caracas.

Mientras tanto, Estados Unidos continúa con medidas de presión, avanzando con acciones militares cerca de las aguas territoriales venezolanas.

El mismo Maduro ha reconocido que los canales de comunicación con Washington están rotos, lo que deja pocas esperanzas de negociación.

