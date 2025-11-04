NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Petro en Lista Clinton

El presidente Petro se pronunció tras la solicitud que hizo Enrique Vargas Lleras a Elon Musk para que le restrinja cuenta de X

noviembre 4, 2025
Por: Natalya Baquero González
Gustavo Petro le responde a Enrique Vargas Lleras - Foto: EFE
El jefe de Estado señaló que, si llega a ser "censurado", saldrá a las calles para mantener una constante comunicación con la “gente del país”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió a Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien recientemente envió una carta a Elon Musk para que le restrinja su cuenta oficial en la red.

“El señor Enrique Vargas Lleras ha pedido la censura del presidente de la república de Colombia en esta red. Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras, y, por tanto, no actúa la ley OFAC a la que me vinculan arbitrariamente, violando mis DDHH”, señaló el jefe de Estado.

Pero esto no fue todo, Gustavo Petro aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a sus seguidores y a varios políticos estadounidenses, dentro de ellos el presidente Donald Trump, para que le respeten su “libertad de expresión” y lo desvinculen de la Lista Clinton.

“Pido a todas las personas que me siguen en esta red estar atentas por si me censuran, a buscarme en otras redes y les solicito enviar cartas al señor Vance, al señor Rubio y al señor Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista OFAC”, expresó.

Según el mandatario colombiano, “no hay un solo dato” que lo vincule con acciones delictivas relacionadas con el narcotráfico y que el único motivo por el cual fue inscrito en este listado fue por alzar su voz “en contra del genocidio de Gaza”.

De igual manera, el presidente Gustavo Petro le manifestó a Enrique Vargas Lleras que, de ser “censurado”, saldrá a las calles para mantener una constante comunicación con la “gente del país”.

“La respuesta que daré si logra la censura es ponerme en la calle y en comunicación permanente con la gente por todo el país. Desde los pueblos y recorriendo las ciudades y las regiones gobernaré, desde la caravana de democracia y paz”, sentenció el jefe de Estado.

El mensaje de Petro se da luego de que Enrique Vargas Lleras solicitara al propietario de la red social de X, Elon Musk, la revisión de la cuenta del presidente de Colombia, señalando que “si está en lista Clinton, X debe cumplir la ley. Nadie está por encima de las normas, ni siquiera un presidente”.

