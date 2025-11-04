NTN24
Colombia

Álvaro Uribe advierte que las "alianzas con la tiranía de Venezuela" podrían convertir a Colombia en una amenaza para los Estados Unidos

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
De acuerdo con Uribe, la alianza con el régimen de Maduro y la falta de decisión para derrotar los cárteles de droga, podrían desencadenar un ataque de EE.UU. contra objetivos del narcotráfico en Colombia.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez advirtió sobre las consecuencias de las “alianzas con la tiranía de Venezuela” y sobre la posibilidad bombardeos de EE.UU. contra objetivos del narcotráfico en Colombia.

"Y estamos afectando a la familia, al joven, y también a la comunidad internacional. Pueden decir en los Estados Unidos o en cualquier otro país que Colombia es una amenaza a la seguridad internacional, a la seguridad de los Estados Unidos, con esa producción de coca”, dijo Uribe.

De acuerdo con Uribe, la alianza con el régimen de Maduro y la falta de decisión para derrotar los cárteles de droga, podrían convertir a Colombia en una amenaza para los Estados Unidos.

“Maltratan a nuestra juventud y amenaza a nuestras familias y se alían con la tiranía de Venezuela y se constituyen en una amenaza a los Estados Unidos y pueden decir: como en Colombia no hay decisión de derrotar la droga, vamos a bombardear a Colombia. Esta campaña nos obliga hablar con claridad y nosotros vamos a cambiar el rumbo para devolverle toda la respetabilidad al país", puntualizó.

Tras meses de desencuentros con el Gobierno de Estados Unidos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a avivar la disputa con Donald Trump por los operativos contra narcolanchas en el Caribe.

o

Petro, que ha sido uno de los principales críticos de las operaciones del Gobierno estadounidense contra el envío de drogas por el mar, cuestionó el "silencio" de los gobiernos ante lo que señaló como "violación al derecho internacional".

En concreto, Petro hizo referencia a un comunicado de la ONU en el que se refiere a los ataques a las embarcaciones con droga como "ejecuciones extrajudiciales".

"Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables", escribió en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Tras esto, Petro dijo que, "si el gobierno de Trump está violando el derecho internacional al atacar a personas en desproporción inmensa de fuerza en el mar Caribe, es decir que son ejecuciones extrajudiciales como dice la ONU, ¿por qué no se reúne la OEA a estudiar este problema de violación sistemática de Derechos Humanos en el Caribe?".

o

Asimismo, cuestionó la posición de los gobiernos de la región: "¿Por qué no hay medidas cautelares de la comisión de los derechos humanos en Washington? ¿Miedo a ser iguales en el contexto americano? ¿A qué se debe el silencio del progresismo y de los gobiernos? ¿La convención americana de Derechos Humanos firmada por EE. UU., es unilateral? ¿solo sirve en contra de estados latinoamericanos y caribeños y no es americana?".

Y agregó que "se está definiendo la legitimidad de la OEA y el sistema interamericano de DDHH creado en los setenta".

"O somos un continente de Naciones soberanas, o somos un continente colonizado por un imperio", finalizó.

Cabe recordar que las operaciones se llevan a cabo en un contexto de gran tensión entre Estados Unidos y Venezuela, cuyo régimen es señalado de comandar una organización criminal denominada Cártel de los Soles.

