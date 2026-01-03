“El presidente Trump cambió hoy el rumbo de Latinoamérica para una generación”: senador Bernie Moreno tras la captura de Nicolás Maduro

El senador republicano Bernie Moreno resaltó el trabajo del presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores en la madrugada de este sábado en Venezuela, señalando que estas fueron en “beneficio propio de EE.UU.”.

“El presidente Trump cambió el rumbo de Latinoamérica para una generación. Al actuar en defensa propia y en beneficio propio de los Estados Unidos para acabar con la organización narcoterrorista dirigida por Nicolás Maduro, elimino un peligro evidente, claro y presente para nuestra nación”, expresó Moreno por medio de su cuenta de X.

El republicano manifestó que la administración de Joe Biden fue “inepta e incompetente” al no haber tomado medidas en contra del régimen de Maduro luego de que este se apoderara “ilegalmente del poder en 2023", año en el que el líder de la dictadura chavista fue derrotado en las urnas.

Asimismo, Bernie Moreno catalogó al líder de la dictadura chavista y su “banda de narcoterroristas” como los directos responsables de la “muerte de cientos de miles de estadounidenses” por medio de “una invasión histórica” a la nación norteamericana “por parte de criminales”.

Según el senador, durante mucho tiempo Venezuela fue un “corredor artero, terrestre y marítimo para transportar ‘veneno mortal' a territorio norteamericano”, lo cual causó la muerte de miles de ciudadanos de esta nación.

Pero no fue todo; aprovechó la ocasión para enviar un mensaje contundente a los grupos terroristas aliados que ha protegido Nicolás Maduro: “Que ellos y cualquier persona en este hemisferio estén al tanto de que serán los siguientes si intentan dañar nuestra nación”.

Por último, se dirigió al pueblo venezolano: “Al gran y ahora libre pueblo de Venezuela: el presidente Trump busca la paz y Estados Unidos no desea conflicto, ni guerrea con su nación. Ahora les toca a ustedes determinar su propio futuro, un camino hacia la prosperidad que parecía tan difícil de alcanzar”.

“Estados Unidos está listo para ser su socio y amigo”, sentenció Bernie Moreno.

En la madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente Donald Trump dijo que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela a Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.