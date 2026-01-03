NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

“El presidente Trump cambió hoy el rumbo de Latinoamérica para una generación”: senador Bernie Moreno tras la captura de Nicolás Maduro

enero 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
Senador Bernie Moreno y el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
Senador Bernie Moreno y el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
El republicano señaló al líder de la dictadura venezolana y “su banda de narcoterroristas” de ser responsable de la muerte de “cientos de miles de estadounidenses”.

El senador republicano Bernie Moreno resaltó el trabajo del presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores en la madrugada de este sábado en Venezuela, señalando que estas fueron en “beneficio propio de EE.UU.”.

o

“El presidente Trump cambió el rumbo de Latinoamérica para una generación. Al actuar en defensa propia y en beneficio propio de los Estados Unidos para acabar con la organización narcoterrorista dirigida por Nicolás Maduro, elimino un peligro evidente, claro y presente para nuestra nación”, expresó Moreno por medio de su cuenta de X.

El republicano manifestó que la administración de Joe Biden fue “inepta e incompetente” al no haber tomado medidas en contra del régimen de Maduro luego de que este se apoderara “ilegalmente del poder en 2023", año en el que el líder de la dictadura chavista fue derrotado en las urnas.

Asimismo, Bernie Moreno catalogó al líder de la dictadura chavista y su “banda de narcoterroristas” como los directos responsables de la “muerte de cientos de miles de estadounidenses” por medio de “una invasión histórica” a la nación norteamericana “por parte de criminales”.

o

Según el senador, durante mucho tiempo Venezuela fue un “corredor artero, terrestre y marítimo para transportar ‘veneno mortal' a territorio norteamericano”, lo cual causó la muerte de miles de ciudadanos de esta nación.

Pero no fue todo; aprovechó la ocasión para enviar un mensaje contundente a los grupos terroristas aliados que ha protegido Nicolás Maduro: “Que ellos y cualquier persona en este hemisferio estén al tanto de que serán los siguientes si intentan dañar nuestra nación”.

Por último, se dirigió al pueblo venezolano: “Al gran y ahora libre pueblo de Venezuela: el presidente Trump busca la paz y Estados Unidos no desea conflicto, ni guerrea con su nación. Ahora les toca a ustedes determinar su propio futuro, un camino hacia la prosperidad que parecía tan difícil de alcanzar”.

“Estados Unidos está listo para ser su socio y amigo”, sentenció Bernie Moreno.

En la madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente Donald Trump dijo que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela a Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Bernie Moreno

Donald Trump

Régimen de Maduro

Estados Unidos

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Maduro capturado

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Ejercicios militares de EE. UU. y Japón -AFP
Estados Unidos

Estados Unidos y Japón realizaron "ejercicios tácticos" con bombarderos B-52 en "un contexto de seguridad cada vez más severo"

Piden libertad de todos los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ataques a lanchas - Captura de video
Ataques

EE. UU. confirmó ataques a tres narcolanchas en los que hubo sobrevivientes: “Se notificó a la Guardia Costera que activara el sistema de búsqueda y rescate”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Emiliano 'Dibu' Martínez (AFP)
Dibu Martínez

Polémicas declaraciones del Dibu Martínez sobre técnicos argentinos dirigiendo otras selecciones: “vos defendés tu bandera”

Lionel Messi se proclamó con el Inter Miami de la MLS 2025 - Foto: EFE
Lionel Messi

Filtran imágenes de imponente estatua de 21 metros de Messi que el propio jugador argentino inaugurará este sábado

Fanáticos de la selección venezolana de fútbol - Foto: EFE
Vinotinto

Estos son los cuatro directores técnicos que aparecen en la lista del presidente de la FVF para dirigir a la Vinotinto

Ejercicios militares de EE. UU. y Japón -AFP
Estados Unidos

Estados Unidos y Japón realizaron "ejercicios tácticos" con bombarderos B-52 en "un contexto de seguridad cada vez más severo"

Piden libertad de todos los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Disney/ Marvel/ Pixar - Fotos AFP
Disney

Disney revela que permitirá a sus usuarios crear sus propios personajes de franquicias como Marvel o Pixar por medio de IA generativa a gran escala

Alexandre de Moraes | Foto: EFE
Brasil

Juez brasileño Alexandre de Moraes se pronuncia tras el retiro de sanciones por parte de Estados Unidos en su contra: “la verdad prevaleció”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre