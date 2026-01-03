"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Tras efectuarse la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, en la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 por parte de las fuerzas militares estadounidenses, la fiscal general Pam Bondi entregó detalles por medio de su cuenta de X respecto a los delitos que estos deberán enfrentar ante la justicia norteamericana.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York”, indicó inicialmente la fiscal.

En cuanto a los delitos imputados, Bondi señaló que “Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", añadió la fiscal general Pam Bomdi.

Asimismo, Bondi aprovechó la ocasión para destacar el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el trabajo de las fuerzas armadas estadounidenses por la “increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

Se espera que sobre las “11 a. m. en Mar-a-Lago” se lleve a cabo una rueda de prensa por parte del mandatario norteamericano, quien aseguró que entregará más detalles sobre la captura del líder de la dictadura chavista, de acuerdo con la información compartida por su cuenta de Truth Social, luego de la captura de Maduro.

En la madrugada de este sábado 3 de enero, se registraron explosiones en estaciones militares de Caracas, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y La Guaira.

Pasadas las 2 de la mañana se registraron vuelos, detonaciones, incendios y fallas eléctricas en algunas zonas de Caracas.

Uno de los sitios donde se produjo una explosión es en la base aérea La Carlota, en plena ciudad de Caracas.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa”, indicó Trump en la madrugada de este sábado mediante una publicación en su red Truth Social.