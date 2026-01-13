NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Martes, 13 de enero de 2026
Protestas

EE. UU. y Canadá piden a sus ciudadanos salir ya de Irán: “consideren partir por tierra hacia Turquía o Armenia"

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Protestas en Irán - AFP
Protestas en Irán - AFP
Los gobiernos de ambos países aseguraron que varias aerolíneas han suspendido los vuelos hacia y desde Irán, por lo que sugirieron evacuar el país por las fronteras.

Este martes 13 de enero, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos instaron a sus ciudadanos a evitar viajar a Irán o abandonar dicho país por la ola de protestas antigubernamentales que a la fecha dejan centenares de muertos y miles de detenidos.

“Evite viajar a Irán debido a las continuas manifestaciones nacionales, las tensiones en la región, el alto riesgo de detención arbitraria y la aplicación impredecible de las leyes locales”, escribió el Gobierno canadiense en una publicación en internet.

Agregó que, con motivo de la situación, “las autoridades iraníes han arrestado o detenido a personas, incluidas personas extranjeras y con doble nacionalidad, para ejercer influencia política o diplomática en sus gobiernos”.

o

En ese contexto, sugirió a sus ciudadanos en el territorio a salir de Irán “ahora mismo” si cuenta con los medios para hacerlo de manera segura.

Aunque indicó que varias aerolíneas han suspendido los vuelos hacia y desde Irán, subrayó que aún está la opción de evacuar el país por tierra.

“Las fronteras terrestres con Armenia y Turquía están abiertas, y los titulares de pasaportes canadienses no necesitan visa para entrar en estos países”, dijo.

Finalmente, el gobierno canadiense indicó que la “capacidad para proporcionar servicios consulares en Irán es extremadamente limitada”.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos publicó en la cuenta de X de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado que “los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irán ahora”.

o

“Consideren partir por tierra hacia Turquía o Armenia, si es seguro hacerlo. Las protestas en Irán continúan en aumento. Continúan las medidas de seguridad reforzadas, los cierres de carreteras, las interrupciones del transporte público y los bloqueos de internet. El gobierno iraní ha restringido el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas continúan limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán, y varias han suspendido sus servicios”, escribió.

Las manifestaciones estallaron desde el 28 de diciembre en todo el país, incluso en Teherán, en relación con el coste de la vida y el empeoramiento de las condiciones económicas.

El régimen ha interrumpido los servicios de telecomunicaciones, incluido el acceso a internet móvil, y se han presentado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que se saldan con víctimas mortales y detenidos.

La ONG Iran Human Rights (IHR) indicó que para el lunes pudo verificar 734 muertos por la represión, entre ellas las de nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que habría más de 10.000 detenidos.

Temas relacionados:

Protestas

Irán

Canadá

Estados Unidos

Muertos

Detenidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Habla Delcy Rodríguez tras captura de Maduro en una intervención que genera dudas y anuncia la activación del "Consejo de Defensa de la Nación"

Diosdado Cabello
Cae el régimen de Maduro

Con casco y chalecos de seguridad, apareció Diosdado Cabello llamando a la calma en Venezuela

Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

“Nicolás Maduro tuvo varias oportunidades para evitar esto”: Marco Rubio tras la captura del líder del régimen venezolano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: EFE
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. confirmó a NTN24 que un equipo diplomático está en Caracas para "una evaluación inicial con vistas a una posible reanudación gradual de las operaciones"

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Habla Delcy Rodríguez tras captura de Maduro en una intervención que genera dudas y anuncia la activación del "Consejo de Defensa de la Nación"

Diosdado Cabello
Cae el régimen de Maduro

Con casco y chalecos de seguridad, apareció Diosdado Cabello llamando a la calma en Venezuela

La Selección Colombia tendría varias novedades para la doble fecha FIFA - Foto: EFE
Selección Colombia

La Selección Colombia lanza camiseta retro que rememora histórica participación en un Mundial: este es el precio

Egan Bernal ya conocería la primera carrera World Tour que participaría en 2026 - Foto: AFP
Egan Bernal

El Ineos Grenadiers ya habría definido la carrera World Tour en la que participará Egan Bernal 2026

Emotiva celebración de Luis Díaz en la fecha 15 de la Bundesliga - Foto: EFE
Luis Díaz

Se agranda la familia de Luis Díaz; así lo comunicó su esposa Geraldine Ponce

Stranger Things - AFP
Stranger Things

“Stranger Things” se acerca al final: cinco cosas que debe saber antes de ver la serie

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre