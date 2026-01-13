EE. UU. y Canadá piden a sus ciudadanos salir ya de Irán: “consideren partir por tierra hacia Turquía o Armenia"

Este martes 13 de enero, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos instaron a sus ciudadanos a evitar viajar a Irán o abandonar dicho país por la ola de protestas antigubernamentales que a la fecha dejan centenares de muertos y miles de detenidos.

“Evite viajar a Irán debido a las continuas manifestaciones nacionales, las tensiones en la región, el alto riesgo de detención arbitraria y la aplicación impredecible de las leyes locales”, escribió el Gobierno canadiense en una publicación en internet.

Agregó que, con motivo de la situación, “las autoridades iraníes han arrestado o detenido a personas, incluidas personas extranjeras y con doble nacionalidad, para ejercer influencia política o diplomática en sus gobiernos”.

En ese contexto, sugirió a sus ciudadanos en el territorio a salir de Irán “ahora mismo” si cuenta con los medios para hacerlo de manera segura.

Aunque indicó que varias aerolíneas han suspendido los vuelos hacia y desde Irán, subrayó que aún está la opción de evacuar el país por tierra.

“Las fronteras terrestres con Armenia y Turquía están abiertas, y los titulares de pasaportes canadienses no necesitan visa para entrar en estos países”, dijo.

Finalmente, el gobierno canadiense indicó que la “capacidad para proporcionar servicios consulares en Irán es extremadamente limitada”.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos publicó en la cuenta de X de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado que “los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irán ahora”.

“Consideren partir por tierra hacia Turquía o Armenia, si es seguro hacerlo. Las protestas en Irán continúan en aumento. Continúan las medidas de seguridad reforzadas, los cierres de carreteras, las interrupciones del transporte público y los bloqueos de internet. El gobierno iraní ha restringido el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas continúan limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán, y varias han suspendido sus servicios”, escribió.

Las manifestaciones estallaron desde el 28 de diciembre en todo el país, incluso en Teherán, en relación con el coste de la vida y el empeoramiento de las condiciones económicas.

El régimen ha interrumpido los servicios de telecomunicaciones, incluido el acceso a internet móvil, y se han presentado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que se saldan con víctimas mortales y detenidos.

La ONG Iran Human Rights (IHR) indicó que para el lunes pudo verificar 734 muertos por la represión, entre ellas las de nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que habría más de 10.000 detenidos.