NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

El régimen de Maduro dice que Guyana está alentando un "frente de guerra" y gobierno de Irfaan Ali declara su apoyo a operación de EEUU en el Caribe

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López (EFE)
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López (EFE)
Según Guyana, una lancha patrulla que transportaba personal militar y policial para escoltar a funcionarios electorales fue atacada desde la costa venezolana, una versión que el régimen niega.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó este lunes su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, mientras el régimen de Maduro le acusaba de buscar alentar un "frente de guerra" por las denuncias de un presunto ataque desde Venezuela contra una embarcación guyanesa.

El apoyo de Ali llega un día después de que su gobierno denunciara "disparos" desde Venezuela contra la embarcación que transportaba material para los comicios generales de este lunes.

"Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía (...) Debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional, para combatir el narcotráfico", declaró a la prensa tras votar en las elecciones generales de Guyana.

o

"Siempre hemos afirmado repetidamente que esta región debe seguir siendo una zona de paz, y haremos todo lo posible para garantizar que siga siendo una zona de paz y apoyaremos todos los esfuerzos para garantizar que siga siendo una zona de paz", matizó.

En paralelo y desde Caracas, el ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, acusó a Guyana de intentar "crear un frente de guerra" mediante falsedades.

"Ayer (domingo) vimos un comunicado del gobierno de la República Cooperativa de Guyana (...) intentan crear un frente de guerra (...) esto no es más que un 'fake' (falsedad)", dijo Padrino López.

Según Guyana, una lancha patrulla que transportaba personal militar y policial para escoltar a funcionarios electorales fue atacada desde la costa venezolana, una versión que Caracas niega.

"La patrulla respondió al fuego de inmediato y logró poner al equipo de escolta fuera de peligro. Ningún miembro del personal resultó herido y ningún material electoral resultó dañado ni comprometido", indicó Guyana en un comunicado.

Padrino López también condenó las declaraciones del gobierno de Trinidad y Tobago sobre este despliegue antinarcóticos emprendido por Estados Unidos que incluye la movilización de varios buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear.

"Lamentamos profundamente el pronunciamiento estéril, inútil, vasallo de estos gobiernos que se han prestado a la narrativa del imperialismo norteamericano leyendo un comunicado redactado desde Washington", lanzó Padrino López.

Estados Unidos despliega en el mar Caribe una flota para combatir a organizaciones vinculadas al narcotráfico y tras haber denominado al Cartel de los Soles, sobre el que dice que es liderado por Nicolás Maduro, como terrorista.

En agosto, la administración del presidente estadounidense Donald Trump subió a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

o

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Guyana

Vladimir Padrino

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Combatir las drogas o derrocar a Maduro? Omar González analiza el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Curazao

Consulado de Estados Unidos le indicó al Gobierno de Curazao que uno sus destructores no pasará por su puerto este jueves

Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Gustavo Petro

Presidente Petro niega que Maduro haya hablado de "unir los ejércitos", pero reconoce que ordenó articularlos para luchar contra el narcotráfico en la frontera

Nancy Camararo
Presos políticos

El caso de una abuela de 61 años desaparecida por organizar en su comunidad la campaña de Edmundo González Urrutia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Llega la segunda temporada de “Betty la fea, la historia continúa”
Betty la Fea

Recargada de emociones y anécdotas en torno a la vida de Betty y don Armando, regresa “Betty la fea, la historia continúa”

Selección de Venezuela en el partido ante Uruguay por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Referente de La Vinotinto sufre lesión y genera preocupación de cara a la última doble jornada de Eliminatorias: "Arrancó el sufrimiento"

Shakira - EFE
Shakira

En su regreso a Latinoamérica, Shakira sorprendió al volver a interpretar un éxito que no cantaba desde hace 18 años

Anne Hathaway en la Met Gala 2023 - Foto EFE
El diablo viste a la moda

Anne Hathaway sufre una caída en unas escaleras durante las grabaciones de 'El diablo viste a la moda 2'

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Curazao

Consulado de Estados Unidos le indicó al Gobierno de Curazao que uno sus destructores no pasará por su puerto este jueves

Jen Pawol - AFP
Deportes

Esta fue la primera mujer en arbitrar un partido de las Grandes Ligas de Béisbol: "Soy consciente de la magnitud"

Rigoberto Urán - EFE
Rigoberto Urán

"Mijitos, 20 años corriendo en Europa y me vengo a caer en la bicicleta de mi hija": Rigoberto Urán se fracturó nuevamente la clavícula tras dejar el ciclismo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano