El régimen de Maduro dice que Guyana está alentando un "frente de guerra" y gobierno de Irfaan Ali declara su apoyo a operación de EEUU en el Caribe

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó este lunes su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, mientras el régimen de Maduro le acusaba de buscar alentar un "frente de guerra" por las denuncias de un presunto ataque desde Venezuela contra una embarcación guyanesa.

El apoyo de Ali llega un día después de que su gobierno denunciara "disparos" desde Venezuela contra la embarcación que transportaba material para los comicios generales de este lunes.

"Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía (...) Debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional, para combatir el narcotráfico", declaró a la prensa tras votar en las elecciones generales de Guyana.

"Siempre hemos afirmado repetidamente que esta región debe seguir siendo una zona de paz, y haremos todo lo posible para garantizar que siga siendo una zona de paz y apoyaremos todos los esfuerzos para garantizar que siga siendo una zona de paz", matizó.

En paralelo y desde Caracas, el ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, acusó a Guyana de intentar "crear un frente de guerra" mediante falsedades.

"Ayer (domingo) vimos un comunicado del gobierno de la República Cooperativa de Guyana (...) intentan crear un frente de guerra (...) esto no es más que un 'fake' (falsedad)", dijo Padrino López.

Según Guyana, una lancha patrulla que transportaba personal militar y policial para escoltar a funcionarios electorales fue atacada desde la costa venezolana, una versión que Caracas niega.

"La patrulla respondió al fuego de inmediato y logró poner al equipo de escolta fuera de peligro. Ningún miembro del personal resultó herido y ningún material electoral resultó dañado ni comprometido", indicó Guyana en un comunicado.

Padrino López también condenó las declaraciones del gobierno de Trinidad y Tobago sobre este despliegue antinarcóticos emprendido por Estados Unidos que incluye la movilización de varios buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear.

"Lamentamos profundamente el pronunciamiento estéril, inútil, vasallo de estos gobiernos que se han prestado a la narrativa del imperialismo norteamericano leyendo un comunicado redactado desde Washington", lanzó Padrino López.

Estados Unidos despliega en el mar Caribe una flota para combatir a organizaciones vinculadas al narcotráfico y tras haber denominado al Cartel de los Soles, sobre el que dice que es liderado por Nicolás Maduro, como terrorista.

En agosto, la administración del presidente estadounidense Donald Trump subió a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.