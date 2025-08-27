Régimen de Maduro denuncia que EE.UU. planea enviar un submarino nuclear a costas venezolanas

En medio del despliegue de buques en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico, el régimen de Nicolás Maduro denunció este martes supuestos planes de Estados Unidos de enviar un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear a aguas venezolanas.

VEA TAMBIÉN Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe o

El chavismo señala al gobierno del presidente Donald Trump de ejecutar acciones hostiles y amenazas, que a su juicio ponen en riesgo la paz de la región.

La delegación de Venezuela en la Misión Permanente de la Organización de Naciones Unidas aseguró que el USS Lake Erie y el USS Newport News tienen previsto llegar a las costas a principios de la próxima semana.

"La presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias", expresó la misión a través de una carta compartida por el canciller Yván Gil.

El régimen de Maduro solicita a la ONU que exija "el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News", y reclama "garantías claras y verificables" de EE.UU. "de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares" en el continente.

En la misma línea solicita al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) a convocar a "consultas urgentes para examinar esta serie de acciones hostiles y amenazas" de Washington.

En paralelo, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, ordenó un despliegue de buques militares venezolanos en el territorio.