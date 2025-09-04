NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

septiembre 4, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Ronna Rísquez, periodista de investigación en temas de violencia y crimen organizado, habló en NTN24 sobre la importancia de corroborar que se trataba de una embarcación que trasladaba drogas.

El presidente Donald Trump dijo el martes que fuerzas estadounidenses atacaron y eliminaron en el Caribe una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba drogas, muchas drogas", contó Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", precisó.

o

El secretario de Estado Marco Rubio anunció en X que "las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal... contra una embarcación de narcotráfico que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narcoterrorista".

Ronna Rísquez, periodista de investigación en temas de violencia y crimen organizado, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

Sobre la narrativa que el régimen venezolano trató de implementar acerca de que el video que circuló en redes sociales del momento del ataque a la embarcación fue creado con inteligencia artificial, Rísquez aseguró que quedaba totalmente "descartada".

"Expertos en ese tema han hecho trabajos y han reportado análisis para explicar por qué está descartado de que se trate de un video hecho con inteligencia artificial y por qué el video sí es real", precisó.

Rísquez agregó que "el régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos", pese a que había cierto tipo de indicios que podían anticipar lo que estaba a punto de ocurrir.

o

"Cuando se trata de este tipo de temas y cuando se trata de temas que tienen que ver con la muerte de personas y con la justicia, tiene que haber todas las confirmaciones del caso", aseguró la periodista, refiriéndose a la importancia de corroborar que se trataba de una embarcación que trasladaba droga.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Dictadura de Maduro

Cartel de Los Soles

Administración Trump

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Actualidad

Ver más
Embajada de Colombia en Caracas y María Alejandra Díaz, abogada asilada en Embajada de Colombia en Caracas - Fotos: EFE
Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia explica situación de abogada venezolana que pidió asilo en la embajada en Caracas tras cuestionar al CNE: "Incumplió las condiciones pactadas"

Presidente Gustavo Petro durante discurso presidencial - Foto AFP
Gustavo Petro

"Oficiales de Bolívar somos": ⁠el mensaje del presidente Petro en departamento cercano a la frontera con Venezuela

Guardia Nacional desplegada en Washington - Foto: EFE
Washington

¿Jugada política o verdadera inseguridad? Expertos analizan el despliegue de la Guardia Nacional en Washington ordenado por Trump

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Brad Pitt, actor - Foto EFE
Brad Pitt

Jane Etta Pitt, madre de Brad Pitt, murió a los 84 años: "No estábamos preparados"

Embajada de Colombia en Caracas y María Alejandra Díaz, abogada asilada en Embajada de Colombia en Caracas - Fotos: EFE
Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia explica situación de abogada venezolana que pidió asilo en la embajada en Caracas tras cuestionar al CNE: "Incumplió las condiciones pactadas"

Foto de referencia de EFE
Colombia

Precandidato presidencial aliado de Petro plantó bandera colombiana en la isla de Santa Rosa y provocó la molestia de Perú

Presidente Gustavo Petro durante discurso presidencial - Foto AFP
Gustavo Petro

"Oficiales de Bolívar somos": ⁠el mensaje del presidente Petro en departamento cercano a la frontera con Venezuela

Guardia Nacional desplegada en Washington - Foto: EFE
Washington

¿Jugada política o verdadera inseguridad? Expertos analizan el despliegue de la Guardia Nacional en Washington ordenado por Trump

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro dice que "Colombia no reconoce soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa en el río Amazonas"

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

Tribunal estadounidense impide a Trump el uso de la ley de enemigos extranjeros para deportar a migrantes venezolanos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano