"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

El presidente Donald Trump dijo el martes que fuerzas estadounidenses atacaron y eliminaron en el Caribe una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba drogas, muchas drogas", contó Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", precisó.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció en X que "las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal... contra una embarcación de narcotráfico que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narcoterrorista".

Ronna Rísquez, periodista de investigación en temas de violencia y crimen organizado, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

Sobre la narrativa que el régimen venezolano trató de implementar acerca de que el video que circuló en redes sociales del momento del ataque a la embarcación fue creado con inteligencia artificial, Rísquez aseguró que quedaba totalmente "descartada".

"Expertos en ese tema han hecho trabajos y han reportado análisis para explicar por qué está descartado de que se trate de un video hecho con inteligencia artificial y por qué el video sí es real", precisó.

Rísquez agregó que "el régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos", pese a que había cierto tipo de indicios que podían anticipar lo que estaba a punto de ocurrir.

"Cuando se trata de este tipo de temas y cuando se trata de temas que tienen que ver con la muerte de personas y con la justicia, tiene que haber todas las confirmaciones del caso", aseguró la periodista, refiriéndose a la importancia de corroborar que se trataba de una embarcación que trasladaba droga.