"Una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro": analista político sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

El despliegue militar de Estados Unidos en los límites de Venezuela para combatir los carteles de la droga tuvo un nuevo giro con el ataque a una embarcación en aguas internacionales que, según el Gobierno del presidente Donald Trump, acabó con la vida de 11 presuntos "narcoterroristas" que eran parte de un cartel de la droga controlado por el cabecilla del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

En entrevista con NTN24, el analista político y consultor internacional Rubén Olmos, quien además es presidente de la consultora Global Nexus, analizó el ataque y señaló que se trató de “una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro”.

“La muestra del día de ayer fue, yo creo, una primera alerta, una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro, que Estados Unidos está preparado, como lo dijo el secretario de Estado ayer al llegar a México, de utilizar todas las herramientas que hay en la mesa para evitar que estos grupos de crimen organizado sigan movilizando drogas y sigan movilizando gente indocumentada”, comentó.

Olmos mencionó que Estados Unidos tiene todas “las cartas sobre la mesa”, incluida la extracción de Maduro de Venezuela, a quien acusa de ser el cabecilla del denominado Cartel de Soles, para que enfrente la justicia.

“todo está sobre la mesa, incluyendo la potencial extracción del mandatario venezolano, pues para que enfrente la justicia. No hay que olvidar que Nicolás Maduro es visto por Washington como un líder de un cártel de la droga importante de la región y como parte de este acuerdo que firmó Donald Trump al iniciar su administración para decretar a los grupos de crimen organizado latinoamericanos como organizaciones terroristas, es en este marco que se da esta operación”, agregó.

La operación de EE. UU. incluye el despliegue de buques de la Marina cerca de las aguas territoriales de Venezuela y comenzó luego de la orden del presidente Trump de combatir los cárteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares.

Asimismo, después de que el Cartel de los Soles fuera declarado organización terrorista y la recompensa por la captura de Maduro fuera aumentada a 50 millones de dólares.

En ese contexto, el analista indicó que “estamos viendo un incremento importantísimo de presencia naval y de Marina en costas venezolanas” que deja “un mensaje muy claro de Washington”.