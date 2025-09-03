NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

"Una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro": analista político sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El consultor internacional Rubén Olmos, presidente de la consultora Global Nexus, analizó en NTN24 el reciente ataque estadounidense a un barco en el Caribe que presuntamente transportaba droga desde Venezuela.

El despliegue militar de Estados Unidos en los límites de Venezuela para combatir los carteles de la droga tuvo un nuevo giro con el ataque a una embarcación en aguas internacionales que, según el Gobierno del presidente Donald Trump, acabó con la vida de 11 presuntos "narcoterroristas" que eran parte de un cartel de la droga controlado por el cabecilla del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

o

En entrevista con NTN24, el analista político y consultor internacional Rubén Olmos, quien además es presidente de la consultora Global Nexus, analizó el ataque y señaló que se trató de “una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro”.

“La muestra del día de ayer fue, yo creo, una primera alerta, una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro, que Estados Unidos está preparado, como lo dijo el secretario de Estado ayer al llegar a México, de utilizar todas las herramientas que hay en la mesa para evitar que estos grupos de crimen organizado sigan movilizando drogas y sigan movilizando gente indocumentada”, comentó.

Olmos mencionó que Estados Unidos tiene todas “las cartas sobre la mesa”, incluida la extracción de Maduro de Venezuela, a quien acusa de ser el cabecilla del denominado Cartel de Soles, para que enfrente la justicia.

“todo está sobre la mesa, incluyendo la potencial extracción del mandatario venezolano, pues para que enfrente la justicia. No hay que olvidar que Nicolás Maduro es visto por Washington como un líder de un cártel de la droga importante de la región y como parte de este acuerdo que firmó Donald Trump al iniciar su administración para decretar a los grupos de crimen organizado latinoamericanos como organizaciones terroristas, es en este marco que se da esta operación”, agregó.

o

La operación de EE. UU. incluye el despliegue de buques de la Marina cerca de las aguas territoriales de Venezuela y comenzó luego de la orden del presidente Trump de combatir los cárteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares.

Asimismo, después de que el Cartel de los Soles fuera declarado organización terrorista y la recompensa por la captura de Maduro fuera aumentada a 50 millones de dólares.

En ese contexto, el analista indicó que “estamos viendo un incremento importantísimo de presencia naval y de Marina en costas venezolanas” que deja “un mensaje muy claro de Washington”.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Ataque

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Ahora es bombazo y adiós, es histórico”: experto sobre ataque de EE. UU. a un barco cargado de drogas que partió desde Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro": analista político sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Daniel Ortega, cabeza del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Más de Actualidad

Ver más
Detenciones - Foto de referencia: Canva / Imagen de Rhoda Torres - Foto: Instagram @torresrhoda
Presos políticos en Venezuela

"Estoy muerta en vida como madre": desgarrador relato de la actriz Rhoda Torres que denuncia la detención de su hijo por el régimen de Maduro

USS Iwo Jima de la Armada de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

"Es la primera vez en mucho tiempo que EE. UU. reúne instrumentos militares de poder para dirigirse a organizaciones criminales en América Latina": Brian Fonseca

Foto: AFP
Ataque

Confirman que ya son 13 los policías que murieron tras el derribo de un helicóptero en Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Detenciones - Foto de referencia: Canva / Imagen de Rhoda Torres - Foto: Instagram @torresrhoda
Presos políticos en Venezuela

"Estoy muerta en vida como madre": desgarrador relato de la actriz Rhoda Torres que denuncia la detención de su hijo por el régimen de Maduro

USS Iwo Jima de la Armada de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

"Es la primera vez en mucho tiempo que EE. UU. reúne instrumentos militares de poder para dirigirse a organizaciones criminales en América Latina": Brian Fonseca

Potencial heredado | Foto Canva
Ponte al Día

Potencial heredado: cómo la relación con tus padres influye en tu misión de vida

Nayib Bukele (EFE)
Grupo IDEA

Expresidentes del Grupo IDEA rechazan reforma que impone la reelección presidencial indefinida en El Salvador

David González - técnico de Millonarios - Foto EFE
Fútbol

Millonarios despidió al último técnico que dirigió a Falcao García: "La situación era insostenible"

Foto: AFP
Ataque

Confirman que ya son 13 los policías que murieron tras el derribo de un helicóptero en Colombia

María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

La desgarradora petición de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, tras su fallecimiento

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano