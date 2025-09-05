"El régimen de Maduro se ha podido mantener porque ha estado por años dentro de la minería ilegal de oro": experta en seguridad sobre gira de Marco Rubio a Latinoamérica

Ecuador y Estados Unidos estrechan la cooperación de la lucha contra el narcotráfico, así lo reflejó la reunión entre el presidente Daniel Noboa y el secretario de Estado de la unión americana, Marco Rubio.

En la reunión, Rubio afirmó que Estados Unidos está considerando la reinstalación de bases militares en la nación sudamericana y confirmó la designación como terroristas de las organizaciones Los Lobos y Los Choneros.

Para hablar sobre este tema, Michelle Maffei Ojeda, investigadora de crimen organizado internacional y máster en seguridad, conversó con El Informativo de NTN24.

La invitada señaló sobre la visita de Rubio al país que: “Lo que me preocupa es que en Ecuador se quiere implementar una guerra contra las drogas al estilo plan Colombia y México”.

Y afirmó que las bandas criminales en Ecuador operan como “una copia y pega de los carteles mexicanos, justo por la influencia de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”.

Además de que: “Ecuador siempre ha sido un país de violencia media-alta y eso me preocupa porque pareciera que en Ecuador y en la región de América Latina otra vez el crimen está creciendo exponencialmente”.

“Parecería que en lugar de ser muy objetivos el relato está matando al dato y si uno quiere generar cambios a largo plazo el dato mata al relato”, añadió.

Y concluyó hablando del Cartel de los Soles asegurando que se ha mantenido lavando activos en lo que es minería ilegal de oro.

Por eso es por lo que “independiente de toda la plétora de sanciones que les pueden poner a Venezuela, el régimen de Maduro se ha podido mantener porque ha estado por años dentro de la minería ilegal de oro”.