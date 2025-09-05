NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Marco Rubio

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La internacionalista Katherine Herrera se refirió a la visita del jefe de la diplomacia estadounidense a ambos países latinoamericanos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Ecuador y México donde sostuvo encuentros con el presidente Daniel Noboa y la presidente Claudia Sheinbaum. El jefe de la diplomacia estadounidense visitó ambos países en momentos en los que la Administración del republicano Donald Trump adelanta un despliegue naval en el Caribe para combatir carteles de la droga latinoamericanos.

En entrevista con La Mañana de NTN24, la internacionalista Katherine Herrera, quien es magíster en investigación en seguridad y defensa nacional, se refirió a la visita de Rubio a ambos países e indicó que el funcionario consideró a ambas naciones porque tienen alguna participación dentro de la cadena de valor del crimen organizado.

o

“México, por supuesto, sigue con el tema del fentanilo, con la presencia de distintos cárteles que están operando, no solo en territorio mexicano sino a nivel sudamericano y también con nexos en otros continentes. Y en nuestro caso, como territorio ecuatoriano, debido a la geopolítica de su posición, de su ubicación, en donde están siendo utilizados para grandes exportaciones, ya no únicamente del narcotráfico sino también de otros delitos del crimen organizado”, señaló.

Herrera agregó que la visita de Rubio a estos países podría entenderse como una iniciativa para contener el problema tanto con “uno de los países exportadores, pero también con el país que está haciendo clave en el tema de logística, transporte y alianzas con otras estructuras criminales”.

o

Durante su visita a Ecuador, Marco Rubio confirmó que Estados Unidos designó a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos como grupos terroristas, asegurando que “cooperan con carteles de Venezuela, Colombia y México”.

En ese contexto, la internacionalista catalogó el hecho como “un paso positivo” porque el crimen organizado no puede combatir únicamente como Estado independiente. “Tiene que hacerse un trabajo en conjunto”, dijo.

