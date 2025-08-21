NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

¿El régimen de Maduro tiene capacidad para hacerle frente al poderío naval de EE. UU.?

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El análisis en Club de Prensa Miami de NTN24 con Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athenalab.

Estados Unidos continúa su política de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el peligroso Cartel de los Soles, organización designada como "terrorista" por el mismo Gobierno Trump.

El Gobierno, en las últimas horas, ha ordenado el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

Mientras tanto, el régimen madurista asegura que en su país no hay ninguna actividad ilícita relacionada al narcotráfico y amenazan con responder a Estados Unidos con un supuesto despliegue de millones de milicianos.

¿El régimen de Maduro tiene capacidad para hacerle frente al poderío naval de EE. UU.?

El análisis en Club de Prensa Miami de NTN24 con Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athenalab.

Finalmente, NTN24 habló con Tatiana Dangond, columnista y abogada, y José Palma, coordinador nacional de la Alianza Nacional TPS, sobre la decisión de una Corte de Apelaciones de permitir a Trump poner fin al TPS.

USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Frank Caprio, juez y político estadounidense - Fotos: Instagram / X
Luto

"Recuérdenme, por favor": Murió a sus 88 años Frank Caprio, juez famoso por sus videos virales mostrando humanidad en la justicia

Yván Gil y Nicolás Maduro (EFE)
Recompensa por Maduro

De “patética y ridícula” tildó el régimen venezolano la nueva recompensa ofrecida por EE. UU. para capturar a Maduro

Policía de Chile
El Tren de Aragua

Así fue como Chile logró identificar al "Papa" del Tren de Aragua

Frank Caprio, juez y político estadounidense - Fotos: Instagram / X
Luto

"Recuérdenme, por favor": Murió a sus 88 años Frank Caprio, juez famoso por sus videos virales mostrando humanidad en la justicia

Luis Díaz - Foto AFP
Luis Díaz

Luis Díaz será nuevo jugador del Bayern Munich tras acuerdo con el Liverpool, según la prensa inglesa

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

EN VIVO: Fallo sin precedentes se conocerá este lunes en Colombia en juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

David González - técnico de Millonarios - Foto EFE
Fútbol

Millonarios despidió al último técnico que dirigió a Falcao García: "La situación era insostenible"

Yván Gil y Nicolás Maduro (EFE)
Recompensa por Maduro

De “patética y ridícula” tildó el régimen venezolano la nueva recompensa ofrecida por EE. UU. para capturar a Maduro

Karim Khan, abogado británico, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional - Foto: EFE
CPI

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Policía de Chile
El Tren de Aragua

Así fue como Chile logró identificar al "Papa" del Tren de Aragua

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano