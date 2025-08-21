Estados Unidos continúa su política de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el peligroso Cartel de los Soles, organización designada como "terrorista" por el mismo Gobierno Trump.

El Gobierno, en las últimas horas, ha ordenado el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

Mientras tanto, el régimen madurista asegura que en su país no hay ninguna actividad ilícita relacionada al narcotráfico y amenazan con responder a Estados Unidos con un supuesto despliegue de millones de milicianos.

¿El régimen de Maduro tiene capacidad para hacerle frente al poderío naval de EE. UU.?

El análisis en Club de Prensa Miami de NTN24 con Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athenalab.

Finalmente, NTN24 habló con Tatiana Dangond, columnista y abogada, y José Palma, coordinador nacional de la Alianza Nacional TPS, sobre la decisión de una Corte de Apelaciones de permitir a Trump poner fin al TPS.