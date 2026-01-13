NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
"Debiera publicar la lista de los supuestos 116 presos liberados": Foro Penal cuestiona cifra del régimen sobre excarcelaciones en Venezuela

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
La organización mencionó que, hasta el momento, solo ha verificado la excarcelación de 56 personas.

Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, cuestionó la cifra de 116 excarcelaciones de presos políticos que fue entregada por el régimen venezolano en las últimas horas.

“El gobierno habla de 116 excarcelados, pero no publica nombres. El gobierno debiera publicar la lista de los supuestos 116 presos liberados para saber quiénes son y si son efectivamente presos políticos”, mencionó Romero.

El directivo de Foro Penal precisó que según las cifras de la organización sólo 56 presos políticos excarcelados han sido “verificados”.

“El gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa”, mencionó en un mensaje publicado en X este martes.

Una de las últimas excarcelaciones confirmadas por Foro Penal fue la de Sofía Sahagun en libertad. “Presa política desde octubre 2024. Tiene nacionalidad española y venezolana. Va camino a Madrid, España, donde la espera su familia”, indicó la organización.

Entre las recientes excarcelaciones también se cuentan las de los italianos Alberto Trentini y Mario Burló, y la de Alejandro González, exesposo de la activista Rocío San Miguel, quien también había recuperado su libertad el pasado jueves.

Las excarcelaciones se producen tras una semana de agitación política en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su comparecencia ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico.

Las personas excarceladas habían sido privadas de libertad por actos relacionados con la alteración del orden constitucional y el menoscabo de la estabilidad de la nación, según el régimen.

Videos

El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

