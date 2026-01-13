"Debiera publicar la lista de los supuestos 116 presos liberados": Foro Penal cuestiona cifra del régimen sobre excarcelaciones en Venezuela

Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, cuestionó la cifra de 116 excarcelaciones de presos políticos que fue entregada por el régimen venezolano en las últimas horas.

“El gobierno habla de 116 excarcelados, pero no publica nombres. El gobierno debiera publicar la lista de los supuestos 116 presos liberados para saber quiénes son y si son efectivamente presos políticos”, mencionó Romero.

VEA TAMBIÉN Confirman que 24 personas incluido Alejandro González, exesposo de Rocío San Miguel, y los italianos Alberto Trentini y Mario Burló fueron excarceladas el lunes en Venezuela o

El directivo de Foro Penal precisó que según las cifras de la organización sólo 56 presos políticos excarcelados han sido “verificados”.

“El gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa”, mencionó en un mensaje publicado en X este martes.

Una de las últimas excarcelaciones confirmadas por Foro Penal fue la de Sofía Sahagun en libertad. “Presa política desde octubre 2024. Tiene nacionalidad española y venezolana. Va camino a Madrid, España, donde la espera su familia”, indicó la organización.

Entre las recientes excarcelaciones también se cuentan las de los italianos Alberto Trentini y Mario Burló, y la de Alejandro González, exesposo de la activista Rocío San Miguel, quien también había recuperado su libertad el pasado jueves.

Las excarcelaciones se producen tras una semana de agitación política en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su comparecencia ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico.

VEA TAMBIÉN Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia de Edison Torres tras inicio de excarcelaciones en Venezuela o

Las personas excarceladas habían sido privadas de libertad por actos relacionados con la alteración del orden constitucional y el menoscabo de la estabilidad de la nación, según el régimen.