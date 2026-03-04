Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño tienen nuevo técnico: River presentó de manera oficial a Eduardo ‘Chacho’ Coudet

Este miércoles 4 de marzo fue presentado de manera oficial Eduardo ‘Chacho’ Coudet como nuevo entrenador de River Plate. El timonel de 51 años tomará las riendas del conjunto millonario que hace una semana se despidió de Marcelo Gallardo.

Los futbolistas colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño estarán a cargo de “Chacho”, quien en medio de su presentación dejó claro que su principal objetivo con el equipo de la Banda Cruzada es devolverles la confianza a los jugadores de su plantel, para que el club vuelva a ser protagonista en cada una de las competencias que afronta.

Eduardo Coudet, manifestó previo a su oficialización como entrenador de River Plate, que conversó con el “Muñeco” Gallardo, a quien le agradeció por sus palabras y su aporte al club.

“Se ha ido el entrenador más ganador en la historia del club y lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo para agradecerle; sus palabras me hicieron bien y le agradezco de corazón”, expresó.

“Chacho” dejó ver que será esencial “construir y empezar a trabajar” para alcanzar los objetivos del equipo.

Asimismo, el entrenador manifestó que se adaptará a las características de los jugadores con los que cuenta y los convencerá de su idea de juego.

“Tener un equipo protagonista y muy físico, vamos a trabajar para que eso ocurra. Que sea un equipo físico, agresivo y mirando siempre el arco rival”, indicó.

El técnico argentino de 51 años señaló que tratará de sacar lo mejor de sus jugadores, teniendo en cuenta la presión permanente que tiene una escuadra como River Plate.

“Trataremos de ver en qué aspectos necesitamos más importancia, pero no dejan de ser importantes todos. Hay un plantel y estoy convencido de que todo saldrá bien”, dijo.

De igual manera, extendió una invitación a la afición del club para que le den su acompañamiento al equipo, lo cual considera que anímicamente le puede aportar al plantel en este momento.

“El fútbol son momentos y necesitamos recuperar niveles, la ayuda del hincha para reiniciar y comenzar desde cero todos juntos”, expresó Eduardo.

Teniendo en cuenta que el fútbol argentino se encuentra en paro total y no tendrá actividad durante este fin de semana, Coudet tendrá la oportunidad de tener más días de trabajo con sus dirigidos, para tener una destacada actuación en su debut, que será el próximo 12 de marzo en el juego válido por la fecha 10 de la Liga Argentina ante Huracán.

Con su llegada al conjunto millonario, Eduardo sumará su octava experiencia como entrenador, carrera que desempeña desde el año 2015, momento desde el cual ha dirigido equipos como: Rosario Central, Tijuana, Racing Club, Internacional, Celta de Vigo, Atlético de Mineiro y Deportivo Alavés.