NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Eduardo Coudet, nuevo DT de River Plate - Foto: AFP
Eduardo Coudet, nuevo DT de River Plate - Foto: AFP
River Plate

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño tienen nuevo técnico: River presentó de manera oficial a Eduardo ‘Chacho’ Coudet

marzo 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
Con su llegada al conjunto millonario, Eduardo sumará su octava experiencia como entrenador, carrera que desempeña desde el año 2015.

Este miércoles 4 de marzo fue presentado de manera oficial Eduardo ‘Chacho’ Coudet como nuevo entrenador de River Plate. El timonel de 51 años tomará las riendas del conjunto millonario que hace una semana se despidió de Marcelo Gallardo.

Los futbolistas colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño estarán a cargo de “Chacho”, quien en medio de su presentación dejó claro que su principal objetivo con el equipo de la Banda Cruzada es devolverles la confianza a los jugadores de su plantel, para que el club vuelva a ser protagonista en cada una de las competencias que afronta.

Eduardo Coudet, manifestó previo a su oficialización como entrenador de River Plate, que conversó con el “Muñeco” Gallardo, a quien le agradeció por sus palabras y su aporte al club.

“Se ha ido el entrenador más ganador en la historia del club y lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo para agradecerle; sus palabras me hicieron bien y le agradezco de corazón”, expresó.

“Chacho” dejó ver que será esencial “construir y empezar a trabajar” para alcanzar los objetivos del equipo.

o

Asimismo, el entrenador manifestó que se adaptará a las características de los jugadores con los que cuenta y los convencerá de su idea de juego.

“Tener un equipo protagonista y muy físico, vamos a trabajar para que eso ocurra. Que sea un equipo físico, agresivo y mirando siempre el arco rival”, indicó.

El técnico argentino de 51 años señaló que tratará de sacar lo mejor de sus jugadores, teniendo en cuenta la presión permanente que tiene una escuadra como River Plate.

“Trataremos de ver en qué aspectos necesitamos más importancia, pero no dejan de ser importantes todos. Hay un plantel y estoy convencido de que todo saldrá bien”, dijo.

De igual manera, extendió una invitación a la afición del club para que le den su acompañamiento al equipo, lo cual considera que anímicamente le puede aportar al plantel en este momento.

“El fútbol son momentos y necesitamos recuperar niveles, la ayuda del hincha para reiniciar y comenzar desde cero todos juntos”, expresó Eduardo.

o

Teniendo en cuenta que el fútbol argentino se encuentra en paro total y no tendrá actividad durante este fin de semana, Coudet tendrá la oportunidad de tener más días de trabajo con sus dirigidos, para tener una destacada actuación en su debut, que será el próximo 12 de marzo en el juego válido por la fecha 10 de la Liga Argentina ante Huracán.

Con su llegada al conjunto millonario, Eduardo sumará su octava experiencia como entrenador, carrera que desempeña desde el año 2015, momento desde el cual ha dirigido equipos como: Rosario Central, Tijuana, Racing Club, Internacional, Celta de Vigo, Atlético de Mineiro y Deportivo Alavés.

Temas relacionados:

River Plate

Fútbol argentino

Director técnico

Marcelo Gallardo

Juan Fernando Quintero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Ataques de EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán disparan precios del petróleo y amenazan suministro energético global

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Deportes

Ver más
Basquetbolista portando medias de la NBA - Foto de referencia: AFP
NBA

Estrella de la NBA anuncia su retiro a los 40 años: "¡Eso es todo! Después de 21 años, me alejo del baloncesto"

Foto referencia | Canva
Tenis

Tenista argentino recibió dura sanción tras admitir haber participado en un caso de apuestas y de no denunciar un intento de soborno

Omar Pérez | Foto: AFP
Futbolistas

Omar Pérez, exjugador de Independiente Santa Fe y Boca Juniors, se pronuncia desde una camilla sobre su infarto: "De está también vamos a salir"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
PDVSA - Foto: AFP
PDVSA

PDVSA de Venezuela anuncia nuevos convenios con Estados Unidos para "promover" el suministro de petróleo

Basquetbolista portando medias de la NBA - Foto de referencia: AFP
NBA

Estrella de la NBA anuncia su retiro a los 40 años: "¡Eso es todo! Después de 21 años, me alejo del baloncesto"

Logo petrolera BP (EFE)
Producción petrolera en Venezuela

Importante empresa petrolera confirma que solicitó una licencia a Estados Unidos para yacimiento de gas entre Venezuela y Trinidad y Tobago

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Bernie Moreno

"Petro vio que el presidente Trump es una buena persona": el congresista Bernie Moreno reveló detalles de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca

Parque Tayrona en Colomba - Canva
Cierre

"Es víctima del conflicto": representante Julia Miranda sobre cierre de Parque Nacional Tayrona en Colombia

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel - AFP
Régimen Castrista

¿Tiene Trump en la mira al régimen de Cuba tras operaciones en Irán y Venezuela?

atención medica genérico / FOTO: EFE
Salud en Colombia

“Estamos sin el medicamento”: familiar del niño fallecido Kevin Acosta que también padece hemofilia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre